百想電視入圍！玄彬搶視帝　金宣虎、高允貞無緣成遺珠

▲第62屆百想藝術大賞。（圖／翻攝自IG／baeksang.official）

記者林汝珊／綜合報導

一年一度電影盛事「第62屆百想藝術大賞」預計於於5月8日舉行盛大舉辦，今（13）日正式公布入圍名單，今年電視劇最佳作品獎入圍名單包括《未知的首爾》、《金部長的夢想人生》、《妳和其餘的一切》、《下流大盜》以及《暴君的廚師》，題材橫跨愛情、職場與古裝。其中《妳和其餘的一切》表現亮眼，不僅入圍最佳劇集，更在演員獎項「雙卡位」，由金高銀與朴智賢雙雙入圍最佳女主角，形成內部強碰局面。

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▲第62屆百想女主角入圍名單。（圖／翻攝自IG／baeksang.official）

本屆電視劇女主角戰況被評為「神仙打架」，包括朴寶英《未知的首爾》、金高銀《妳和其餘的一切》、朴智賢《妳和其餘的一切》、申惠善《莎拉的真偽人生》以及潤娥《暴君的廚師》。男主角部分同樣競爭激烈，柳承龍《金部長的夢想人生》、朴珍榮《未知的首爾》、李俊昊《颱風商社》、池晟《法官李漢英》以及玄彬《韓國製造》將角逐視帝寶座。

▲第62屆百想男主角入圍名單。（圖／翻攝自IG／baeksang.official）

而討論度相當高的《親愛的X》與金裕貞未能入圍；話題韓劇《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、高允貞也同樣落榜，讓不少粉絲大嘆可惜。本屆頒獎典禮將於下月8日舉行，主持人由「國民初戀」秀智、朴寶劍與申東燁連續第8年共同主持。

【TV部門】

作品獎（戲劇類）

《未知的首爾》

《金部長的夢想人生》

《妳和其餘的一切》

《下流大盜》

《暴君的廚師》

作品獎（綜藝類）

《極限84》

《新任導演金妍鏡》

《我們的抒情歌》

《上班族們 第2季》

《黑白料理師：料理階級戰爭 第2季》

導演獎

朴信宇《未知的首爾》

禹民鎬《韓國製造》

柳英恩《愛情怎麼翻譯？》

趙英民《妳和其餘的一切》

曹鉉卓《金部長的夢想人生》

編劇獎

權宗官《認罪之罪》

宋惠珍《妳和其餘的一切》

李江《未知的首爾》

李善《恩愛的盜賊大人》

秋淞然《莎拉的真偽人生》

男子最優秀演技獎

柳承龍《金部長的夢想人生》

朴珍榮《未知的首爾》

李俊昊《颱風商社》

池晟《法官李漢英》

玄彬《韓國製造》

女子最優秀演技獎

金高銀《妳和其餘的一切》

朴寶英《未知的首爾》

朴智賢《妳和其餘的一切》

申惠善《莎拉的真偽人生》

林潤娥《暴君的廚師》

男配角獎

金建宇《妳和其餘的一切》

柳承穆《金部長的夢想人生》

劉宰明《Love Me 》

張勝祖《你旁觀的罪》

陳善圭《愛麻夫人熱映中》

女配角獎

明世彬《金部長的夢想人生》

元美京《未知的首爾》

李伊潭《莎拉的真偽人生》

林秀晶《下流大盜》

河潤景《臥底洪小姐》

男子新人演員獎

金政旭《下流大盗》

裴奈拏《弱美男英雄 Class 2》

李彩玟《暴君的廚師》

鄭準元《機智住院醫生生活》

洪民基《恩愛的盜賊大人》

女子新人演員獎

金旼《下流大盜》

方效潾《愛麻夫人熱映中》

申詩雅《機智住院醫生生活》

全昭映《榮耀：她們的法庭》

崔智秀《臥底洪小姐》

男子綜藝獎

郭範

旗安84

金元勛

李瑞鎮

秋成勳

女子綜藝獎

金軟景

薛仁雅

李秀智

張度妍

洪真慶