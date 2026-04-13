謝京穎懷雙胞胎「頻尿、怎躺都不對」　揭狀態：只要睡著已經很棒

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎2023年嫁給Energy張書偉，隔年6月舉辦婚禮，去年底宣布懷孕，事後也透露懷女雙胞胎。平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG開放網友問答，大方分享自己懷上雙胞胎之後的身體變化。

▲謝京穎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

面對有網友關心雙胞胎孕期是否特別不適，謝京穎坦言對於原本是「吃貨」的她來說，前期對味道極度敏感、完全沒胃口的狀態，真的很痛苦。她透露當時每天只要能吃完一定營養的量，都會給自己拍拍手鼓勵；而到了懷孕後期，睡眠成了最大挑戰，深夜不但會睡睡醒醒七八次，還伴隨頻尿與怎麼躺都不對位的困擾，讓她只能採取「能睡就睡」的策略。

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▲▼謝京穎回覆網友的問答。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

針對網友好奇在懷孕前三個月如何穩定顧身體，謝京穎回憶起那段日子，其實是在拍戲工作中度過的。她笑說那時的生活節奏非常奇妙，「上班的日子注意力轉移超級快樂」，反倒是休假在家常感到不舒服。她認為確定懷孕後，最重要的就是調適心情與早點睡。

▲謝京穎回覆網友的問答。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

對於許多孕媽咪常見的腹部悶痛或安胎問題，謝京穎表示自己前三個月相當幸運，雖然有噁心感但並未發生嚴重孕吐，也沒有特別提到服用安胎藥的狀況。她自嘲是個閒不下來的人，有工作時一切正常，一旦沒工作待在家，反而會覺得「這裡怪那裡不舒服」，甚至幽默形容那是種「無病呻吟」。