朱宇謀認和林倪安是「室友」！認知落差爆衝突　被討要母乳人妻怒澄清

記者孟育民／台北報導

林倪安先前大動作開戰舊日情人朱宇謀（Wish），指控涉及劈腿、約砲及施暴、酒駕等行為，男方事後也強硬表示非事實，並對女方提告，如今又爆出W女星出面控訴他伸狼爪，掀起外界熱議。朱宇謀今（13日）首度露面回應，澄清和林倪安是認識20多年的好友，2025年9月才有情感上的密切往來，並以室友身份同住，「我們並非林倪安所說的男女交往關係！」

▲朱宇謀澄清外界爭議。（圖／翻攝自朱宇謀臉書）



朱宇謀曬出對話紀錄，表示每當明確和林倪安表達要回到室友關係，雙方就會出現激烈摩擦，「其中很大原因是雙方對這段關係還有住在一起的理解不太一樣。」而女方對他回家時間有明顯期待，只要朱未報備，她就會情緒失控，甚至將朱反鎖在門外，最終朱提出結束室友關係，他說：「住在一起我並沒有被尊重！」

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▲朱宇謀曬出和林倪安對話。（圖／翻攝自朱宇謀臉書）

朱宇謀除了澄清並非酒駕、動手，以及從未對W女星伸狼抓，更針對爆出他討要母乳對話作出解釋。他說：「我必須非常嚴肅地說：這不是事實。這不只是我本人感到震驚，連對話中的女性當事人看到之後，對於自己被冒充、並且當成記者會匿名爆料的來源，同樣感到憤怒與錯愕。因為這段流出的對話，我與女性當事人事前完全不知情，而這原本只是好友之間私下玩笑的內容，現在卻在沒有經過我和女性當事友人同意的情況下，被拿出來當成記者會匿名爆料的內容。我認為這就是惡意地擷取片段、扭曲。」

▲朱宇謀討要母乳的人妻說話了，第一時間還以為在炒新聞。（圖／翻攝自朱宇謀臉書）

最後，朱宇謀請林倪安停止對他以及過往交往對象的惡意消費：「我知道身為公眾人物，被大眾檢視是必然的，而我在感情裡也是一個還在學習的人。但對於我每一位交往過的女生，我都是非常尊重、真誠以待且真心相愛的，這一點我問心無愧。我必須非常明確地表達：我從未有過任何侵犯、騷擾或強迫他人的行為。」



