T.O.P來了！BIGBANG最後一首歌有「他」　3人望向天空⋯全場哭了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG於台灣時間13日下午13點半登上Coachella 2026（科切拉音樂節）Outdoor Theatre舞台，他們輪流帶來個人表演、團體表演後，宣布重磅消息將在不久未來回歸，最後一首歌以〈봄여름가을겨울（春夏秋冬）〉（Still Life）結尾，沒想到，原聲放出T.O.P的饒舌，全場哭出來。

▲BIGBANG最後一首歌帶來〈Still Life〉，原聲放出T.O.P的饒舌，全場哭了。（圖／翻攝自Coachella YouTube）



BIGBANG現以3人組繼續活動，2026年迎來團體20週年，他們12日登上Coachella，最後一首歌以入伍前發出的單曲〈Still Life〉結尾，這首歌還有T.O.P饒舌，3人並未另外錄製，而是把前成員T.O.P的部分原聲放出，他們此時望向天空，氣氛超感人。

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▲BIGBANG最後開心地抱著彼此下台。（圖／翻攝自Coachella YouTube）



T.O.P在最後一刻以隔空的方式參與演出，再度讓留言區暴動，最後，GD、太陽、大聲緊抱著彼此才下來，並預告「下週見」。

事實上，T.O.P最近來剛帶著首張個人正規專輯《ANOTHER DIMENSION》回歸，他雖再次宣言「我離開BIG-BANG」，但前成員太陽、GD、大聲都有轉發他的作品，暖心給予祝福，團體舊情未滅。