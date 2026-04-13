BIGBANG結尾拋震撼彈！唱完科切拉「宣布重磅喜訊」：我們愛你們

▲BIGBANG登科切拉。（圖／翻攝自Outdoor Theatre - Live from Coachella 2026 YouTube）

記者林汝珊／綜合報導

南韓天團BIGBANG迎來出道20週年，首個合體活動於今台灣時間13日下午13點半登上Coachella 2026（科切拉音樂節）Outdoor Theatre舞台，成員大聲一開場高喊「Coachella！」瞬間點燃全場氣氛，萬名觀眾尖叫聲不斷，宣告BIGBANG強勢回歸。

演出以經典神曲〈Bang Bang Bang〉揭開序幕，熟悉前奏一響起，全場觀眾立刻陷入狂歡。其中太陽在唱到〈RINGA LINGA〉時，更脫下霸氣外套，大方展現結實胸肌與腹肌，隨著節奏性感舞動，讓現場氣氛持續飆升，台下萬名粉絲大飽眼福。

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▲BIGBANG太陽脫上衣。（圖／翻攝自Outdoor Theatre - Live from Coachella 2026 YouTube）

接著GD登場，與太陽合體演唱代表作〈GOOD BOY〉，將現場氣氛推向最高潮；大聲也帶來個人舞台，接連演唱新歌〈超出額度〉（〈한도초과〉）、〈看我貴順〉。最後3人則以〈HOME SWEET HOME〉、〈bad boy〉、〈WE LIKE 2 PARTY〉、〈春夏秋冬〉劃下句點。

▲BIGBANG驚喜宣布將發新專輯。（圖／翻攝自Outdoor Theatre - Live from Coachella 2026 YouTube）

演出尾聲，太陽也向粉絲動情告白，表示2026年是BIGBANG出道20週年，「我們一起走過了很多年，真的非常愛你們，這個舞台對我來說意義非凡，謝謝大家特地來到這裡。」他更驚喜透露，團體很快就會再次與粉絲見面，新專輯也正在準備中，並感謝VIP一路以來的愛與支持。