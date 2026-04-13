余苑綺43歲冥誕！　余天、李亞萍墓園陪愛女…哀戚背影惹鼻酸

記者陳芊秀／綜合報導

資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺於2022年病逝，至今仍是全家人心中最深的痛。而本月10日是余苑綺43歲冥誕，余祥銓於社群平台曬出一家人前往墓園探視的照片。余天夫婦低著頭、強忍悲痛的模樣令網友鼻酸。

▲女兒離世3年！余苑綺過43歲冥誕，余天、李亞萍來到墓園。（圖／翻攝自Threads）

高齡78歲的余天身穿黑色運動休閒外套，神情哀戚且沈重。他雙手合十，長久地佇立在女兒的塔位前低頭凝視。而妻子李亞萍則身穿白色連身裙，她獨自俯身靠近塔位，像是在和女兒說話，背影顯得格外瘦弱與哀傷。隨行的余祥銓也拍下父親余天推著推車，上面載滿要送給姐姐的禮物與祭品，照片公開後並感性寫下：「二姐生日快樂，全家還是好想妳。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲余祥銓發文：「二姐生日快樂，全家還是好想妳。」（圖／翻攝自Threads）

大批網友紛紛湧入留言關心余天一家人，「生日快樂，她永遠都在家人的心裡沒有離開」、「願余苑綺姐姐在天上可以每一天快樂地飛翔，並保佑你們全家」。有人心疼「看老父母這樣，實在心疼。祝福你們都平安健康幸福」、「不論孩子飛去哪，爸爸媽媽還是會掛念，準備好料來看孩子」。也有人肯定余祥銓變穩重，「余祥銓越來越成熟，姐姐在天上一定很欣慰」、「弟弟越來越成熟穩重，姐姐一定很欣慰的，好好照顧父母跟手足、家庭」。