朱宇謀首露面回應！遭控渣男動粗、對女歌手伸狼爪　曬對話反擊：問心無愧

記者孟育民／台北報導

林倪安先前大動作開戰舊日情人朱宇謀（Wish），指控涉及劈腿、約砲及施暴、酒駕等行為，男方事後也強硬表示非事實，並對女方提告，如今又爆出W女星出面控訴他伸狼爪，掀起外界熱議。朱宇謀今（13日）首度露面回應，澄清和林倪安是認識20多年的好友，2025年9月才有情感上的密切往來，並以室友身份同住，「我們並非林倪安所說的男女交往關係，後來我們相處也出現許多摩擦，其中很大原因是雙方對這段關係還有住在一起的理解不太一樣。」

▲朱宇謀首回應。（圖／翻攝自朱宇謀臉書）



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從朱宇謀曬出的對話紀錄來看，林倪安不時情緒失控，甚至曾將他反鎖在家門外，雙方在共識上出現誤解，最終朱提出結束室友關係；朱宇謀也澄清自己沒有酒駕，曬出當時和女方對話，當時就說明僅是路邊擦撞，然而事後卻被林倪安拿圖片大做文章，朱宇謀表示：「這不是事實，針對這樣的作法已經嚴重影響我的名譽，我已經提出司法的告訴。」

▲朱宇謀曬出和林倪安對話，雙方在認知上出現摩擦。（圖／翻攝自朱宇謀臉書）

朱宇謀也強調和林倪安相處的過程中從未有肢體暴力行為，認為女方拿不出實際證據，惡意誤導抹黑，同樣已提出告訴。針對W女星在記者會連線控訴，指稱被朱宇謀性侵未遂，他則說：「我得知對方是圈內認識多年的女性歌手朋友，我們於2025年至上個月仍保持友好互動，如果真的有存在我想侵犯對方，不可能之後還保持正常友善的互動，對於類似匿名指控我不能接受。」

▲朱宇謀和W女星保持友好互動。（圖／翻攝自朱宇謀臉書）

最後，朱宇謀請林倪安停止對他以及過往交往對象的惡意消費：「我知道身為公眾人物，被大眾檢視是必然的，而我在感情裡也是一個還在學習的人。但對於我每一位交往過的女生，我都是非常尊重、真誠以待且真心相愛的，這一點我問心無愧。我必須非常明確地表達：我從未有過任何侵犯、騷擾或強迫他人的行為。」