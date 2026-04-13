丁噹高雄開唱倒數6天「無預警宣布加開」！　搶先爆雷演唱會亮點

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹出道至今已累積107首、橫跨67部戲劇的搭劇歌曲紀錄，堪稱華語樂壇最具代表性的OST女聲之一，她將於4月18日於高雄巨蛋開唱，今特別宣布加開橙207區、紅220區及橙508區（視線不完整區），演唱會加開座位門票於4月13日中午12點開麥，詳洽拓元售票系統。

▲丁噹「夜遊」高雄巨蛋演唱會座位再加開。（圖／相信音樂提供）

除了加開席位外，丁噹這次高雄場將全面升級演出內容，驚喜打造全新舞台亮點，包括高達兩層樓的巨型舞台道具，結合視覺與燈光效果，將帶來更震撼的感官饗宴。此外，先前在台北場引發熱烈討論的仿生蝴蝶，此次也特別重金加碼引進更多數量，如夢似幻地在高雄巨蛋內翩翩飛舞。

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而在留言、簽唱會上丁噹收到許多歌迷的敲碗許願點歌，這次也特別將大家的心聲納入考量，為高雄場重新調整歌單，更精心準備加碼意想不到的閩南語歌曲獻給高雄歌迷，平常不會說閩南語的丁噹，更提早與老師一字一字練習、反覆確認發音，只為在舞台上呈現最完美的一刻，展現滿滿誠意。

▲丁噹榮獲「微博澳門年度OST黃金唱將」的殊榮。（圖／相信音樂提供）

此外，丁噹日前受邀出席「微博文化交流之夜澳門站」，並榮獲「微博澳門年度OST黃金唱將」的殊榮，丁噹開心表示：「感謝每一部作品、每一段劇情賦予歌聲生命，也謝謝大家的喜歡，並記住這些影視旋律！」現場更帶來〈我愛他〉、〈手掌心〉等經典歌曲，掀起全場回憶殺大合唱。