永野芽郁又爆緋聞！與前帥哥經紀人同行「都穿PRADA」1舉動犯大忌

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁去年被爆不倫劈腿醜聞，清純形象重創，沉寂一段時間後，已於去年12月復工拍戲。而她日前被捕捉現身東京品川車站，同行者卻是已經離職的前經紀人A先生，兩人更共同穿著PRADA的衣服，同行搭新幹線的行動被日媒形容「禁斷之旅」，原因是踩線業界禁忌。

▲永野芽郁現身品川車站趕車，同行男子是前經紀人A先生，再爆緋聞。（圖／翻攝自IG）

據日媒《女性SEVEN》報導，永野芽郁4月上旬被目擊現身品川車站，手緊握車票匆忙跑進月台，而身後一名男子低調跟隨，兩人一起搭上前往博多的新幹線。而她戴著口罩帽子遮掩，明星氣場依舊搶眼，且身穿PRADA的皮革外套，男子身穿西裝繫著PRADA領帶，目擊民眾透露「像情侶裝一樣的搭配更引人關注」。

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而永野芽郁去年4月被《週刊文春》爆出與田中圭的不倫疑雲，而且疑似劈腿韓星金武俊，後來又被爆曾介入坂口健太郎的戀情。一連串負面報導令她廣告代言全丟失，但如今則是逐步復出的狀態。

報導指出，永野芽郁的前任經紀人A先生外型帥氣，工作能力非常優秀，深受永野芽郁信任。音樂界人士爆料，「不倫報導曝光時，他甚至想衝到出版社抗議，拼命保護藝人，讓永野芽郁非常感動。」然而去年6月，A先生突然從公司離職。失去精神支柱的她受到很大打擊。

知道內幕的音樂界人士透露，A先生對於沒有好好管理永野芽郁的私生活深感責任。離職後，仍接受女方的諮詢，去年10月還被拍到兩人一起看演唱會。不過在日本演藝圈，離職員工與藝人私下聯絡是禁忌，因此周圍人士也對兩人關係感到困惑。