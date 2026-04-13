粉絲以死威脅　《波西傑克森》主角畢業舞會不去了

▲影集《波西傑克森》男主角沃克斯克堡，已經是17歲的帥哥，但是卻有粉絲以死相逼，害得他不得不公開宣佈，不會參加畢業舞會。（圖／Disney+提供）

圖文／鏡週刊

青少年偶像容易嗎？Disney+影集《波西傑克森》（Percy Jackson and the Olympians）男主角年僅17歲，正值青春年華、但是卻得放棄出席畢業舞會。為什麼？因為太多瘋狂粉絲發出死亡威脅、企圖阻止他跟心儀對象一起去舞會，造成他同學、朋友的困擾，為此他只好昭告天下，表示自己不會去，請停止騷擾他的朋友。

沃克斯克堡（Walker Scobell）從13歲時接演影集《波西傑克森》第1季，非常吻合原著的12歲設定，現在已經宣佈要拍攝第3季，他轉眼之間也來到了17歲，可以說讓觀眾見證他從稚嫩到日漸成熟。但是他現在被迫在社交媒體上發文，表示自己不會出席畢業舞會，「我只是想讓大家知道，我不會去，請停止對每一個有可能會跟我一起出席舞會的少女發出死亡威脅，她們頂多只是住在我家附近才跟我聯絡。這對她們或她們的家人都是很不公平。不要再威脅以死相逼了，這樣一點也不酷，害我不得不發出這樣有點古怪的澄清。」

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其實許多青少年演員，都受過各式各樣的威脅與反彈。像是影集《波西傑克森》飾演安娜貝斯，也是開拍時年僅12歲的莉亞薩瓦傑佛瑞斯（Leah Sava Jeffries）。因為根據小說，安娜貝斯應該是白人，但莉亞薩瓦傑佛瑞斯卻是非裔血統。莉亞說她的Tik Tok帳號還被網友檢舉到被停權。最後原著作者雷克萊爾頓（Rick Riordan）、電影版扮演安娜貝斯的女星，亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario）都跳出來解圍，表示大家不該隨便用網路霸凌一個小孩。

▲沃克斯克堡初次演出影集《波西傑克森》，才只有13歲。（圖／Disney+提供）

這不是唯一的案例，曾在電影《哈利波特：火盃的考驗》初登場，飾演哈利波特初戀對象張秋的華裔女星梁佩詩（Katie Leung），就回憶當年有很多反對的聲浪，「在我那個年紀，好奇心是一定的。我記得我對外界對我的想法非常好奇，就上網搜尋我自己，也沒人能阻止我，因為我已經大到可以做決定了。」

她發現居然有網站讓大家投票，計算到底反對她飾演張秋的人數有多少，「大家看到的只是一個數字，但我說，這太可怕、太可怕了。我覺得一切都打到我身上，終究影響了我。這可能讓我不再那麼外向，我對我說的話都非常小心翼翼。」現在34歲的她，可以對這一切侃侃而談，當年她只能默默吞下、保持低調，免得又被修理。

如今在HBO原創影集《哈利波特－神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher’s Stone）又有類似的狀況，飾演石內卜教授的黑人演員帕帕艾西杜（Paapa Essiedu），也說打從宣佈人選以來，就有各種反對聲浪，指出他不符合原著設定，甚至發出死亡威脅，「不辭演就給我去死！」

他認為這些聲音，可不是在網路上鬧著玩的，「事實是，當我打開社群媒體時，都會找到留言，『我要去你家，殺了你。』所以我非常確定，我真的會死在家裡...這真的很糟！但，沒錯，我當然希望自己沒事，沒有人應該因為這樣而出事。很多人都把生命投注在工作上，而我是在《哈利波特》飾演巫師的演員，如果說我一點都不擔心的話，那就是撒謊。」



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