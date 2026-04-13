ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

朱宇謀認和林倪安是「室友」
收假不想上班？5招快速找回效率
BIGBANG唱完科切拉「宣布重磅喜訊」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粉絲以死威脅　《波西傑克森》主角畢業舞會不去了

影集《波西傑克森》男主角沃克斯克堡，已經是17歲的帥哥，但是卻有粉絲以死相逼，害得他不得不公開宣佈，不會參加畢業舞會。（Disney+提供）

▲影集《波西傑克森》男主角沃克斯克堡，已經是17歲的帥哥，但是卻有粉絲以死相逼，害得他不得不公開宣佈，不會參加畢業舞會。（圖／Disney+提供）

圖文／鏡週刊

青少年偶像容易嗎？Disney+影集《波西傑克森》（Percy Jackson and the Olympians）男主角年僅17歲，正值青春年華、但是卻得放棄出席畢業舞會。為什麼？因為太多瘋狂粉絲發出死亡威脅、企圖阻止他跟心儀對象一起去舞會，造成他同學、朋友的困擾，為此他只好昭告天下，表示自己不會去，請停止騷擾他的朋友。

沃克斯克堡（Walker Scobell）從13歲時接演影集《波西傑克森》第1季，非常吻合原著的12歲設定，現在已經宣佈要拍攝第3季，他轉眼之間也來到了17歲，可以說讓觀眾見證他從稚嫩到日漸成熟。但是他現在被迫在社交媒體上發文，表示自己不會出席畢業舞會，「我只是想讓大家知道，我不會去，請停止對每一個有可能會跟我一起出席舞會的少女發出死亡威脅，她們頂多只是住在我家附近才跟我聯絡。這對她們或她們的家人都是很不公平。不要再威脅以死相逼了，這樣一點也不酷，害我不得不發出這樣有點古怪的澄清。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實許多青少年演員，都受過各式各樣的威脅與反彈。像是影集《波西傑克森》飾演安娜貝斯，也是開拍時年僅12歲的莉亞薩瓦傑佛瑞斯（Leah Sava Jeffries）。因為根據小說，安娜貝斯應該是白人，但莉亞薩瓦傑佛瑞斯卻是非裔血統。莉亞說她的Tik Tok帳號還被網友檢舉到被停權。最後原著作者雷克萊爾頓（Rick Riordan）、電影版扮演安娜貝斯的女星，亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario）都跳出來解圍，表示大家不該隨便用網路霸凌一個小孩。

沃克斯克堡初次演出影集《波西傑克森》，才只有13歲。（Disney+提供）

▲沃克斯克堡初次演出影集《波西傑克森》，才只有13歲。（圖／Disney+提供）

這不是唯一的案例，曾在電影《哈利波特：火盃的考驗》初登場，飾演哈利波特初戀對象張秋的華裔女星梁佩詩（Katie Leung），就回憶當年有很多反對的聲浪，「在我那個年紀，好奇心是一定的。我記得我對外界對我的想法非常好奇，就上網搜尋我自己，也沒人能阻止我，因為我已經大到可以做決定了。」

她發現居然有網站讓大家投票，計算到底反對她飾演張秋的人數有多少，「大家看到的只是一個數字，但我說，這太可怕、太可怕了。我覺得一切都打到我身上，終究影響了我。這可能讓我不再那麼外向，我對我說的話都非常小心翼翼。」現在34歲的她，可以對這一切侃侃而談，當年她只能默默吞下、保持低調，免得又被修理。

如今在HBO原創影集《哈利波特－神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher’s Stone）又有類似的狀況，飾演石內卜教授的黑人演員帕帕艾西杜（Paapa Essiedu），也說打從宣佈人選以來，就有各種反對聲浪，指出他不符合原著設定，甚至發出死亡威脅，「不辭演就給我去死！」

他認為這些聲音，可不是在網路上鬧著玩的，「事實是，當我打開社群媒體時，都會找到留言，『我要去你家，殺了你。』所以我非常確定，我真的會死在家裡...這真的很糟！但，沒錯，我當然希望自己沒事，沒有人應該因為這樣而出事。很多人都把生命投注在工作上，而我是在《哈利波特》飾演巫師的演員，如果說我一點都不擔心的話，那就是撒謊。」


更多鏡週刊報導
《波西傑克森》就愛動漫展　第2季正式開拍
12歲就當上主角　影集版《波西傑克森》人小志氣高
影集版《波西傑克森》公布群星卡司　大咖陣容赫然入列

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

AV天后蒼井空自爆「初見面就上床」！節目公開真名…竟是日劇男神

AV天后蒼井空自爆「初見面就上床」！節目公開真名…竟是日劇男神

7小時前

林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場

林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場

4小時前

日偶像女團辦活動「0人到場」！　5成員低頭畫面瘋傳

日偶像女團辦活動「0人到場」！　5成員低頭畫面瘋傳

20小時前

TVBS爆裁員潮「方念華、謝向榮都在名單」！　公司出面發聲揭實情

TVBS爆裁員潮「方念華、謝向榮都在名單」！　公司出面發聲揭實情

4小時前

爆婚變1個月…方志友發文「終於出現楊銘威」　家中冰箱有亮點！

爆婚變1個月…方志友發文「終於出現楊銘威」　家中冰箱有亮點！

2小時前

方念華罕見發聲17字！　遭傳被列入TVBS裁員名單中

方念華罕見發聲17字！　遭傳被列入TVBS裁員名單中

5小時前

唐綺陽運勢／水瓶面臨人生轉折！天秤「感情略停滯」天蠍財運強

唐綺陽運勢／水瓶面臨人生轉折！天秤「感情略停滯」天蠍財運強

8小時前

BIGBANG今天登上科切拉！　唱滿1小時「時間曲目、直播平台一次看」

BIGBANG今天登上科切拉！　唱滿1小時「時間曲目、直播平台一次看」

7小時前

W女星提告了！遭朱宇謀脫褲伸狼爪「內心倍受折磨」

W女星提告了！遭朱宇謀脫褲伸狼爪「內心倍受折磨」

6小時前

獨／梁朝偉今來台、劉嘉玲隨行！　影帝「超親民零架子」私下只有一要求

獨／梁朝偉今來台、劉嘉玲隨行！　影帝「超親民零架子」私下只有一要求

2小時前

許老三提前送花慶母親節　小S認驚恐交加：她是誰？

許老三提前送花慶母親節　小S認驚恐交加：她是誰？

16小時前

T.O.P來了！BIGBANG最後一首歌有「他」　3人望向天空⋯全場哭了

T.O.P來了！BIGBANG最後一首歌有「他」　3人望向天空⋯全場哭了

55分鐘前

熱門影音

IU想嫁皇室超自戀　《大君夫人》求婚邊佑錫

IU想嫁皇室超自戀　《大君夫人》求婚邊佑錫
鄧紫棋台語唸對了！　上網看影片喊「好丟臉」

鄧紫棋台語唸對了！　上網看影片喊「好丟臉」
蕭薔唱跳〈彩虹的微笑〉　評審讚她「內心很強大」

蕭薔唱跳〈彩虹的微笑〉　評審讚她「內心很強大」
李多慧拒絕「韓國球團挖角」　 曝原因：我真的喜歡在台灣工作

李多慧拒絕「韓國球團挖角」　 曝原因：我真的喜歡在台灣工作
張宇〈用心良苦〉鋪哏　游鴻明直接戳破XD

張宇〈用心良苦〉鋪哏　游鴻明直接戳破XD
陳仙梅曾「沒戲拍陷憂鬱」　跑去擺地攤.端盤子

陳仙梅曾「沒戲拍陷憂鬱」　跑去擺地攤.端盤子
宋伊人捲于朦朧事件　首開直播坦言:有點焦慮

宋伊人捲于朦朧事件　首開直播坦言:有點焦慮
伊能靜曝二婚秦昊的關鍵　被小哈利「催淚告白」感動！

伊能靜曝二婚秦昊的關鍵　被小哈利「催淚告白」感動！
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
父女合唱〈樓下那個女人〉　游鴻明:這是有關包養的故事

父女合唱〈樓下那個女人〉　游鴻明:這是有關包養的故事
吳慷仁吃上海早餐連連讚嘆　談川味:「我的屁股不行」

吳慷仁吃上海早餐連連讚嘆　談川味:「我的屁股不行」
鄧紫棋大巨蛋開唱　台語打招呼...大當機XD

鄧紫棋大巨蛋開唱　台語打招呼...大當機XD
王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

Irene誇少時凍齡「獨漏孝淵XD」　她聽雙馬尾理論「綁成沖天炮了」　

Irene誇少時凍齡「獨漏孝淵XD」　她聽雙馬尾理論「綁成沖天炮了」　

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

看更多

被問「炎亞綸和汪東城有聯絡嗎」　辰亦儒笑了：這麼尷尬的問題！

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前7

朱宇謀認和林倪安是「室友」！認知落差爆衝突　被討要母乳人妻怒澄清

38分鐘前52

朱宇謀首露面回應！遭控渣男動粗、對女歌手伸狼爪　曬對話反擊：問心無愧

46分鐘前0

朴寶劍超社牛！「48hrs光速交到好朋友」私下探班陸劇男神　夢幻同框

55分鐘前81

T.O.P來了！BIGBANG最後一首歌有「他」　3人望向天空⋯全場哭了

57分鐘前0

83Line合體！利特、希澈SUPER JUNIOR-83z　11月桃園開唱

59分鐘前30

BIGBANG結尾拋震撼彈！唱完科切拉「宣布重磅喜訊」：我們愛你們

1小時前20

余苑綺43歲冥誕！　余天、李亞萍墓園陪愛女…哀戚背影惹鼻酸

1小時前0

被封「貫穿台腐宇宙的好聲音」！　洪暐哲鬆口洩心聲

1小時前0

永野芽郁又爆緋聞！與前帥哥經紀人同行「都穿PRADA」1舉動犯大忌

1小時前30

BIGBANG登科切拉唱這首神曲！　YT留言區哭成一片「好想念T.O.P」

讀者迴響

熱門新聞

  1. AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神
    7小時前186
  2. 林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場
    4小時前5214
  3. 日偶像女團辦活動「0人到場」！
    20小時前4811
  4. TVBS爆裁員潮「方念華、謝向榮都在名單」！　TVBS發聲揭實情
    4小時前3420
  5. 爆婚變1個月…方志友發文「終於出現楊銘威」
    2小時前2
  6. 方念華罕見發聲17字！　遭傳被列入TVBS裁員名單中　
    5小時前148
  7. 唐綺陽運勢／水瓶面臨人生轉折！
    8小時前
  8. BIGBANG今天登上科切拉！「直播平台一次看」
    7小時前8
  9. W女星提告了！遭朱宇謀脫褲伸狼爪「內心倍受折磨」
    6小時前2816
  10. 梁朝偉來台、劉嘉玲將隨行
    2小時前184
ETtoday星光雲

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合