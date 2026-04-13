BIGBANG登科切拉唱這首神曲！　YT留言區哭成一片「好想念T.O.P」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG於台灣時間13日下午13點半登上Coachella 2026（科切拉音樂節）Outdoor Theatre舞台，3位成員GD、太陽、大聲除了帶來節奏強勁的快歌，還把出道初期的〈Day by Day〉、〈LIES〉全唱一遍，同時在線上觀看的粉絲們在留言區暴動，淚崩直呼「我的青春」、「T.O.P回來就經典了」。

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▲BIGBANG唱舊歌，引起粉絲淚崩。（圖／翻攝自Coachella YouTube）



BIGBANG出道20週年迎來里程碑，第一個公開合體活動就是要登上全美最大音樂節科切拉（Coachella）舞台，他們12日終於站上Outdoor Theatre舞台，結束搖滾歡快的曲目後，很進入抒情歌部分，以〈LOSER〉揭開第二部演出，台下跟著大合唱，氣氛超溫馨。

▲▼BIGBANG帶來抒情舞台。（圖／翻攝自Coachella YouTube）



緊接著，出道初期的歌曲〈Day by Day〉、〈LIES〉，BIGBANG從5人到3人一路走來不易，留言區歌迷暴動，狂刷評論「哭了」、「居然唱〈Day by Day〉」、「好想念T.O.P」。

▲BIGBANG登科切拉唱〈Day by Day〉，留言區淚崩暴動。（圖／翻攝自Coachella YouTube）



事實上，T.O.P最近來剛帶著首張個人正規專輯《ANOTHER DIMENSION》回歸，他雖再次宣言「我離開BIG-BANG」，但前成員太陽、GD、大聲都有轉發他的作品，暖心給予祝福，團體舊情未滅。