胡瓜找趙傳當農夫腳抽筋　爆出跟李宗盛恩怨「懷疑人生」

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道，找來實力派歌手趙傳，兩人原本說好要來個浪漫「賞櫻之旅」，沒想到一開場直接變成「找櫻花實境秀」，四處問人：櫻花在哪裡，還在路上隨機與外國遊客互動，胡瓜展現社交威力，趁機秀了一波英文，也交到一名好友。又遇到一批熱情的粉絲，胡瓜趁機向大家介紹趙傳的演唱會，可見兩人交情深厚。

▲胡瓜與趙傳是多年舊識。（圖／下面一位）



賞玩櫻花竟是要去當一日農夫，胡瓜與趙傳從翻土、開溝到種玉米，全套來一輪，還挑戰操作農具，過程中手痠到直呼「晚上要抽筋了」趙傳感性表示，平常演唱會背後其實壓力不小，「選歌、排練、賣票，每一關都不能出錯」，難得有機會回歸土地，反而覺得特別紓壓。

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▲兩人賞櫻變農夫。（圖／下面一位）



而農場裡80多歲的姊姊還特地準備油飯要好招待，親自扛著籃子走山路送來給大家享用，胡瓜暖心的問了一句要不要幫忙，讓姐姐現場讚嘆：「只有你問我要不要幫忙！」



除了農村體驗，兩人也在田間閒聊音樂人生。趙傳分享從年輕玩樂團到出道的過程，提及經典歌曲〈我很醜可是我很溫柔〉背後製作故事，並透露與音樂製作人李宗盛曾因錄音細節爭執，兩人為了一句歌詞可以僵持到懷疑人生，卻也因此打造出更完整的作品。他笑說：「現在回頭看，那些堅持其實都是必要的。」