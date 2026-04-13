王者壓軸登場！BIGBANG炸裂科切拉　GD霸氣：我們回來了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG於2024年的MAMA頒獎典禮重新回到樂壇，王者般的氣勢轟動全球。他們於台灣時間13日下午13點半登上Coachella 2026（科切拉音樂節）Outdoor Theatre舞台，大聲率先大喊一聲「Coachella」揭開序幕，緊接著神曲〈Bang Bang Bang〉背景音樂奏起，太陽大秀腹肌，GD披上華麗毛皮大衣，3人熱情齊唱，台下萬人嗨翻。

▲GD霸氣登台。（圖／翻攝自Coachella YouTube）



BIGBANG為Coachella 2026帶來12日壓軸演出，3人在歌迷熱情的呼喊聲下，隨著升降舞台現身，先帶來〈Bang Bang Bang〉，GD喊麥大喊「大聲Baby、太陽Baby」，緊接唱到〈Fantastic Baby〉，然後轉換成〈SOBER〉，3人在舞台上玩得不亦樂乎。

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▲▼大聲嗨炸打招呼。（圖／翻攝自Coachella YouTube）



GD熱情大喊「Coachella What’s up，終於我們今天來到Coachella，已經隔了很久的時間，BIGBANG真的回來了！」大聲也用英文打招呼「很高興到你們大家，這是我第一次來，我今晚要搖滾，讓你們難忘。你們準備要搖滾了嗎？我聽不到，跟我一起搖滾。」

▲太陽用英文與歌迷打招呼。（圖／翻攝自Coachella YouTube）



太陽最後接話：「你們今天如何？好嗎？開心嗎？很高興見到你們，我是太陽，你們準備好了嗎？我聽不到你們，讓我聽到你們的聲音，跟我一起唱。」全場大合唱，太陽滿意地說「我喜歡你們的能量！」進入抒情歌環節。