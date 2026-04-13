83Line合體！利特、希澈SUPER JUNIOR-83z　11月桃園開唱

▲利特與希澈小分隊「SUPER JUNIOR-83z」。（圖／翻攝自IG）



記者林汝珊／台北報導

韓流帝王Super Junior最近展開Super Show 10，並於5日在首爾舉辦安可場。成員利特與希澈組成的小分隊「SUPER JUNIOR-83z」，今（13）日正式宣布展開全新FANCON巡迴《1983》，將橫跨亞洲多座城市與粉絲見面，其中也確定將於10月3號於高雄流行音樂中心與11月21日於桃園市立田徑場開唱，消息一出立刻掀起粉絲熱烈討論。

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▲利特、希澈SUPER JUNIOR-83z登桃園開唱。（圖／翻攝自IG）

此次《1983》FANCON TOUR以兩位1983年出生的成員為概念命名，象徵兩人多年來與粉絲共同累積的回憶與情感。巡演首站將於7月25、26日從首爾奧林匹克公園OLYMPIC HALL揭開序幕，隨後前往東京、曼谷、香港、吉隆坡、澳門、高雄、新加坡等地，最終站於台北演出。

本次巡演城市包含韓國首爾、日本東京、泰國曼谷、香港、馬來西亞吉隆坡、澳門、高雄、新加坡以及台北，共計9座城市與粉絲相見。其中台灣粉絲最關注的高雄場，將於10月3號登場，台北站則是11月21日在桃園體育館舉辦。目前主辦單位尚未公布各地售票資訊與票價細節，進一步消息將等待後續公布。