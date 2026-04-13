韓天后孝琳空降「三大日」壓軸 火辣電臀「開全麥」炸裂屏東

記者葉文正／台北報導

網友瘋傳的屏東可能最近「挖到石油」！近日舉辦的《屏東三大日》音樂節閉幕竟邀來「韓國碧昂絲」孝琳擔綱壓軸嘉賓，這是屏東頭一回有韓國A咖偶像藝人前來演出，全省約上千名忠實鐵粉網路揪團，ㄧ早湧進活動現場卡位，聲勢浩大，要替女神在屏東初登場的演出大力應援！

▲孝琳空降屏東演唱。（圖／三立提供）

空降「三大日」的電臀天后孝琳，身穿橘紅低胸背心，小麥色的性感美背及緊實腹肌「全都露」，大方展現凹凸有致好身材；孝琳這回領軍演唱會專屬舞群，以最拿手的唱跳舞曲炸裂屏東，ㄧ連帶來 、 、 、 、 等勁歌，性感舞蹈加上火辣身材，全程「開全麥」飆歌，展現舞台女神的超強爆發力！

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▲孝琳勁歌熱舞。（圖／三立提供）

號稱「灶咖女王」的她，還特地為屏東獻上SISTAR時期的 、 、< SHAKE IT>等金曲串燒，全場頓時陷入瘋狂，粉絲尖叫聲不斷，直呼太過癮！孝琳見到廣大南部粉絲這麼熱情，來段台語現學現賣，嬌滴滴地講出「哇真水」（意：我真美），更許願下次再來屏東能吃到有名的萬巒豬腳。

不論跨年晚會或音樂節活動，金曲歌王韋禮安則是常來屏東演出，在「三大日」上他開心分享下個月將在台北小巨蛋展開個人新的大型巡迴演唱會，這一巡的票房開賣後表現亮眼，連加場都是秒殺完售，有歌迷直接在「三大日」活動上跟韋禮安本人哀嚎求票。

韋禮安謙虛地表示，請大家隨時去再去售票系統「重新整理」努力點點看，也許能買到零星的票，即使演唱會當天不能見到有些歌迷朋友，但今晚的「三大日」絕對有滿滿的音樂跟歌曲先帶給大家，一連演唱<如果可以 >、<反鎖 >、<慢慢等>、<因為愛>、<還是會>、<女孩 >等韋氏情歌連發，現場大合唱宛如萬人大型戶外KTV。

《屏東三大日》從2018年起舉辦，迄今邁入第九屆，是屏東推廣春天城市旅遊主打活動之一，為期3天的音樂節，標榜曲風跨界多元，今年從經典老歌，一路唱到K-POP神曲，表演藝人陣容堪稱全台最強，今年邀來孝琳跨海助陣，加上美秀集團、韋禮安、怕胖團、李竺芯、陳忻玥、公館青少年、胡凱兒、粗大Band、蔡秋鳳、沈文程等16組大咖歌手輪番演出，3天活動共累計超過14.5萬人次參加，明年邁入《屏東三大日》十週年，縣府預告將會擴大舉辦。