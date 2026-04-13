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等到了！EXID全員合體回歸「5月台北開唱」告白：非常想你們

▲▼EXID睽違1年半合體表演！　台下嗨爆大合唱「上上下下」。（圖／翻攝自Instagram／ahnanihh）

▲EXID將來台。（圖／翻攝自Instagram／ahnanihh）

記者林汝珊／台北報導

EXID自出道以來憑藉著〈Up & Down〉、〈Ah Yeah〉、〈HOT PINK〉、〈DDD〉等多首代表作風靡亞洲，是許多粉絲心中無可取代的韓國女團。今（13日）正式宣布將於5月24日於TICC台北國際會議中心舉辦《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI》，睽違多年再次來台與粉絲相見，消息一出立刻掀起討論。

終於全員合體重返台北開唱，隊長率智開心地說：「從幾年前開始，就一直很想去台灣見我們LEGGO，終於等到這一天到來，真的非常開心又很期待！」成員ELLY則表示：「每次看到大家熱情應援與歡迎我們，心裡總是充滿感謝，雖然不能常常見面，但希望透過這次演出，能再一起創造一段美好的回憶，我愛你們！」

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▲EXID將於5月合體登台開唱。（圖／網銀國際影視提供）

▲EXID將於5月合體登台開唱。（圖／網銀國際影視提供）

EXID也預告將準備不同於以往的精彩編排，ELLY搶先透露：「因為是久違的演唱會，我們準備了各自充滿魅力的個人舞台，也準備了一些平常比較少機會表演的歌曲，請大家多多期待！」顯見EXID對這場與台灣粉絲重逢的演出格外重視。率智深情喊話：「等很久了吧，我們的LEGGO們，我也真的非常想念你們。會把這份思念與想念全部帶到舞台。」

正花更誠心感謝台粉：「在這段漫長的時間裡，從台灣LEGGO們始終如一的支持與想念中，感受到滿滿的愛。真的非常感謝大家。我都會永遠珍藏在心中，一直記得。」慧潾則說：「謝謝大家一直等待我們，希望能帶來一場不辜負大家期待、充滿樂趣的演唱會！」重逢機會不僅粉絲感動，對成員而言同樣別具意義。

除了想念台灣粉絲，成員們同樣想念台灣美食，率智最想吃花生捲冰淇淋、牛軋餅，ELLY回憶起過去在台灣演出後吃到、至今難忘滋味的火鍋，直呼：「希望那家店還在…真的很想再去一次！ 」HANI想起透過節目到台灣各地旅遊的回憶，對九份念念不忘，興奮表示珍珠奶茶、芒果冰和其他點心都要再吃一輪。

《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI》門票將於4月18日上午11點於ibon售票系統正式開賣，票價分為VIP區NT$5800、A區NT$4800、B區NT$3800、C區NT$2800、愛心席NT$2900。凡於2026年5月7日23:59前購票且無退票者，即享有福利登記資格。更多活動與福利相關資訊，請密切關注主辦單位網銀國際影視官方公告。

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EXID韓團台北演唱會2026粉絲

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