被封「貫穿台腐宇宙的好聲音」！　洪暐哲鬆口洩心聲

記者蔡琛儀／台北報導

洪暐哲以歌手出道至今，除舞曲外7首歌曲都是戲劇OST，四月剛發行的〈就好〉及〈吹散〉，更是台劇《像流星許願的我們》的插曲及片尾曲，深情細膩的嗓音搭配劇情推進引發熱議，被BL劇粉暱稱是「貫穿台腐宇宙的好聲音」，洪暐哲笑說：「既然這樣，那請大家以後都來找我唱OST，貫穿台腐宇宙的聲音，聽起來好酷喔！」

▲洪暐哲6月12日將開唱。（圖／年代整合提供）

談及唱OST的心法，洪暐哲坦言不會把它當成「一首歌」，「比較像是在幫角色把沒說出口的話唱出來，因為角色在劇中的情緒是隱忍的，但歌可以幫他吶喊、幫他說完。我在唱的時候，會去想如果我是角色，現在最想說什麼，然後把那個情緒放進聲音裡。」他也表示最開心的是劇組願意把重責大任交給他，相信他能讓戲劇跟觀眾更有連結。

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今年6月12日洪暐哲首度在Taipei Legacy舉行「讚聲」系列專場演唱會，演唱會定名「洪暐哲 WAJI 2026 XXVII LIVE IN TAIPEI」，辦在生日前等於是提前的生日祝福，即將27歲的他期待說：「那些大家想念的OST，當天一定都會唱給大家聽！」​​​​​​​​​​​​​​​​