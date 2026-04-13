專訪／曾吵架冷戰到離家！　蔡燦得父離世前「留署名遺物」藏洋蔥

記者黃庠棻／專訪

果陀劇場《深夜小狗神秘習題》將於五月底感動登場，這個故事從15歲的天才克里斯多福展開，他是一位數學能力和邏輯思考很強的青少年，一開始出於善意的想「鄰居家的小狗死掉了，我要去找到底誰殺死牠的！」近日，主演劉修甫、蔡燦得一同接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了各自準備作品的心路歷程。

▲蔡燦得、劉修甫一同接受專訪。（圖／記者周宸亘攝）

談到接演《深夜小狗神秘習題》的契機，蔡燦得坦言自己先是被劇本吸引，再加上是由楊世彭導演所執導，對方已經近90歲，想要藉此機會「好好把握」，希望能從導演身上學到更多表演的經驗；劉修甫這次飾演主角「克里斯多福」，同樣也是受到劇本吸引，直言「希望讓別人可以感覺得到角色的心理困境」。

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▲蔡燦得、劉修甫一同接受專訪。（圖／記者周宸亘攝）

《深夜小狗神秘習題》劇中有許多描繪親子關係的橋段，被問到一想到父母親會想到什麼，蔡燦得透露戲裡的爸媽很常吵架，剛好自己小時候也是類似情況，她直言「爸媽永遠在吵架，小時候都會覺得是不是自己的錯」，後來到了國中她開始叛逆、挑釁爸媽，當時的她覺得「為何爸媽都要罵我？」

▲蔡燦得談及自己的家庭生活。（圖／記者周宸亘攝）

蔡燦得坦言國中時期的她叛逆，是希望「讓爸媽知道我很不高興」，長大以後的她依舊跟爸媽保持「安全距離」，常常跟父親冷戰不說話，她透露10幾年前某一次跟父親吵架，爸爸氣到離家出走，直呼「他好幾個月沒回家，也不知道他去哪裡」。

▲蔡燦得談及自己的家庭生活。（圖／記者周宸亘攝）

由於父親較為嚴格，蔡燦得形容爸爸「在家總是穿著西裝，沒有看過他穿睡衣的樣子」，後來她開始理解能跟家人相處的時間不多，所以冷戰之後會馬上「裝沒事」，回歸平實的日常生活。

▲蔡燦得談及自己的家庭生活。（圖／記者周宸亘攝）

只不過，蔡燦得的父親因為心臟不好，在幾年前去世，但在父親離開前自己的心結有被解開，雖然從沒跟爸爸說過一次我愛你，她平淡地說「只要可以好好坐下來吃飯就算是和解了」，雖然父女倆經常冷戰，但父親離世之前把生前唯一一本珍愛的聖經留給了她，書上還有署名是留給她的，讓她至今回想起來都相當感動。

▲劉修甫在舞台劇上首度挑大樑。（圖／記者周宸亘攝）

而劉修甫在《深夜小狗神秘習題》中，是第一次在舞台劇中獨挑大梁，坦言自己壓力頗大，但他仍正向思考笑說「好像只能用健康心態面對」，至於如何紓解壓力，他先是表示自己喜歡做菜，靠著製作料理的過程緩解壓力。

▲劉修甫在舞台劇上首度挑大樑。（圖／記者周宸亘攝）

除了做菜之外，劉修甫也喜歡用睡覺來療癒自己，笑說「如果壓力太大會頭腦當機，睡覺很好用，我可以站著就睡覺」，更坦言自己在白天的時候反而比晚上更能睡。而第一次擔任舞台劇主角的劉修甫，對自己喊話「上台的時候要開心，態度要開放，要享受舞台。」

▲劉修甫在舞台劇上首度挑大樑。（圖／記者周宸亘攝）