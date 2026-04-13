朱孝天抱怨劇本太像10年拒接戲！　大咖影帝打臉：為理想讓別人失業

記者田暐瑋／綜合報導

朱孝天過去因演出偶像劇《流星花園》走紅，後來將事業重心轉往大陸，近日以學員身份加盟演技綜藝《無限超越班4》，令曾志偉和吳鎮宇相當意外好奇，他在節目中坦言因為劇本同質化，寧可不接戲，這番話被吳鎮宇打臉：「如果按你們的規則，我們這個行業就不用生存了。」

▲朱孝天被吳鎮宇打臉。（圖／翻攝自微博）



朱孝天在節目中提到已經有10年沒有拍戲，坦言動機不是為了金錢，而是尋求價值認同：「我想讓大家知道其實我還可以……我找不到自己的價值了。」強調要撕掉「西門」的標籤，也抱怨現在戲劇圈「劇本同質化」，只是為了要趕出成品，「我所接觸的角色，沒有機會讓我去表現這些我對人性的體驗。」導致他常與導演有爭執。

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對此，資深女星何賽飛力挺朱孝天，主張演員應該拒絕低俗內容，而影帝吳鎮宇則從實際面出發，認為行業需兼顧生存，「如果按你們的規則，我們這個行業就不用生存了。」他表示演員如同人的就學階段，從幼兒園、小學、中學一路到大學，短劇培養有夢想的新人演員，「這是生態的問題，你不能讓很多人為了理想去失業沒有生活。」

▲朱孝天被吳鎮宇打臉。（圖／翻攝自微博）



吳鎮宇表示，演藝圈如同一座金字塔，要爬到金字塔頂端，勢必得從最底層一步步往上爬，經過努力，最後成為頂端的那一批人。朱孝天直言，會決定參加《無限超越班》是想主動撕掉過去的標籤，也拒絕節目組利用F4情懷來炒作，堅持要用演技來證明自己。