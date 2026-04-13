柯南刷新歷史！《高速公路的墮天使》3天賣破35億　劇場版飆新高

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫電影《名偵探柯南：高速公路的墮天使》自4月10日上映，並在上映3天內票房突破35億日圓（約新台幣6.9億元）。該片是柯南劇場版第29部作品，3天賣破35億刷新劇場版的票房歷史紀錄。

▲柯南電影《高速公路的墮天使》3天賣破35億！。（圖／翻攝自X）

據日媒《Oricon》報導，《柯南》劇場版系列票房最高的是2024年《100萬美元的五稜星》，達158億日圓；上映首日創下最高紀錄的是2025年《獨眼的殘像》，動員69萬人、票房10.5億日圓。《墮天使》上映首日即突破73.9萬人動員觀影、票房11.3億日圓，比去年成長107%，創下史上最高首日成績。

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緊接著再破上映首3日票房，在此之前《100萬美元的五稜星》首3日累積票房33億日圓，《隻眼的殘像》首3日票房34億日圓，《墮天使》全面刷新系列紀錄。電影發行商東寶表示：「本作在首3天創下系列史上最高觀影人次與票房，是一個瞄準刷新紀錄的超強開局！朝黃金週邁進，期待持續創造更大票房。」

《高速公路的墮天使》以橫濱為舞台，結合機車追逐與警察辦案元素，描述「風之女神」對決「黑色墮天使」的極速戰鬥，動作與推理兼具。而《柯南》電影系列近年票房表現越來越強，已經連續3年票房突破百億、連續2年觀影人次突破千萬。