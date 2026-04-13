爆婚變1個月…方志友發文「終於出現楊銘威」　家中冰箱有亮點！

記者黃庠棻／台北報導

女星方志友和楊銘威在2015年結婚，婚後育有一子一女，一直以來都是演藝圈的甜蜜夫妻代表之一，怎料近期被週刊爆料疑似感情生變，彼此決定協議離婚，消息曝光後，立刻掀起外界討論及關注。方志友今（13）日在社群網站上更新近況，久違出現楊銘威的身影。

▲方志友、楊銘威日前傳出婚變。（圖／資料照／民視提供）

方志友與楊銘威傳出婚變消息後，雙方都沒有給予正面回應，也有很多網友發現夫妻倆已經越來越少出現在對方的社群網站上。沒想到，方志友今（13）日久違轉發了楊銘威相關消息，原來是丈夫演出的影集《乩身》的幕後花絮。

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▲方志友限動終於出現楊銘威。（圖／翻攝自IG）

婚變消息傳得沸沸揚揚，方志友與楊銘威皆尚未公開露面。楊銘威日前因為錄製實境節目缺席主演戲劇《以身相許》的記者會，而與他一起錄製節目的李玉璽近日被問到對方的狀態，愣了幾秒後回道「看起來還不錯啊」。

▲方志友、楊銘威日前傳出婚變。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

而方志友則是沒有受到謠言影響，持續會在社群網站上更新近況，先前分享食用杜拜巧克力Q餅的過程，格外引起注意的，莫過於身後冰箱上仍貼有多張與楊銘威的甜蜜合照，婚姻現況似乎不攻自破。

▲方志友。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）