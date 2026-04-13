獨／梁朝偉今來台、劉嘉玲隨行！　影帝「超親民零架子」私下只有一要求

記者蕭采薇／台北報導

影帝梁朝偉今（13日）日即將重磅來台！據悉，這趟台灣行他將與愛妻劉嘉玲連袂同行。貴為享譽國際的頂級影帝，梁朝偉私底下卻展現出「完全沒有架子」的超親民作風。他不僅對行程待遇幾乎毫無特殊要求、一切以工作為重，甚至一落地就會馬不停蹄地直奔「金馬奇幻影展」上工。

▲梁朝偉將來台與影迷見面。（圖／金馬提供）

而他對此趟來台透過團隊提出的「唯一要求」，就只是希望能事先確認好每項工作的確切時間，好讓他能精準抓出空檔，與許久不見的台灣老友們好好敘舊相聚，展現了重情重義又敬業的一面。

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傳授40年演藝心法！合體金熊獎名導面對面寵粉

梁朝偉此趟來台行程滿檔，除了將在金馬奇幻影展的「金馬電影大師課」上擔任重量級講師，親自剖析並分享他從影40多年來珍貴的表演心路歷程外。

▲梁朝偉將於「金馬電影大師課」分享從影40多年來珍貴的表演心路歷程。（圖／海鵬影業提供）



他也會與曾奪下柏林金熊獎的匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）驚喜合體，聯袂出席新作《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）的映後座談，親自與台灣影迷面對面交流互動。此外，隔天他也將久違地接受台灣媒體訪問，為新片大力造勢。

化身神經科學家受困封城！新作大譜「孤獨奇遇」

梁朝偉新作《你是不會當樹嗎》劇情充滿深意。梁朝偉在片中擔綱故事主線，飾演神經科學家「王博士」。故事背景設定在疫情肆虐的2020年，他受邀前往德國大學擔任客座教授，卻意外碰上疫情大爆發，慘遭「封城」滯留當地。

▲梁朝偉在《你是不會當樹嗎》飾演神經科學家「王博士」。（圖／海鵬影業提供）

在空蕩蕩的校園中，這位孤獨的科學家與一棵沉靜的強大樹木相遇，這「兩種沉默」的交會，不僅讓他的生活初次體會到猶如僧侶般的靜謐，更讓他有機會感受宛如樹木般的時間感知，迎來一場時間節奏劇烈轉變的奇妙際遇，電影將於4月17日在台上映。

▲梁朝偉此趟來台，妻子劉嘉玲也將愛相隨。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）