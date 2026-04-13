周杰倫新MV神秘老外帥到搶鏡　驚爆真實身份「是昆凌的叔叔」！

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）推出睽違3年多的新專輯《太陽之子》，更制霸各大數位音樂平台，數位專輯銷量已突破317萬張，而他發片不到2周就光速釋出4支MV，目前總點擊數已超過3327萬次，今天中午再公佈第5支MV〈鄉間的路〉，將畫面拉進墨爾本郊區的遼闊曠野，在夕陽餘暉與無邊田野之中，勾勒出一幅極具電影感的鄉村篇章。

▲▼周杰倫光速推出第5支MV〈鄉間的路〉。（圖／杰威爾提供）

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周董一直很喜歡公路旅行，這次他與友人搭著復古老爺貨卡穿梭在廣闊的鄉間道路上，沿途一幕幕的風景令人心曠神怡，他說：「希望這首歌的誕生能與這些風景相呼應，讓旋律成為『可以被聽見的畫面』。」其中駕駛復古貨卡的型男老外正是昆凌的叔叔，因身為導演的周杰倫覺得昆凌叔叔的外型很有味道，所以邀請他參與演出。

MV中的整體造型也融入濃厚的鄉村牛仔元素，周董一身皮革流蘇外套、牛仔帽與復古配件，搭配金黃色草地與木造穀倉的場景，營造出宛如置身異國鄉間的氛圍，連同場演出的昆凌叔叔、柯有倫、Gary楊瑞代、罐頭、阿德也在造型上統一風格，從服裝到樂器選擇皆經過細緻的設計，使整體視覺更具完整性與故事性。

▲▼周杰倫〈鄉間的路〉MV請昆凌叔叔出演。（圖／杰威爾提供、翻攝周杰倫YouTube）

〈鄉間的路〉曲風主打療癒系鄉村風格，以溫暖的吉他為基底，融合自然感編曲與輕快節奏，讓人彷彿置身於開闊草原，在微風與陽光中緩緩前行，也呼應了周杰倫近年對於「慢活」的體悟，作詞人方文山說：「這首歌的音樂性很強，畫面感很療癒，旋律會拉動文字的前進，讓歌曲更有煙火氣。而杰倫的音樂有個特別之處，是在聽覺上帶領著粉絲到處旅行，加上MV視覺的輔助，讓這種聽覺的旅行感更真實。所以這張專輯的合作，我彷彿也藉著杰倫音樂的流動，去了好多地方。」