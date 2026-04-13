神級樂團back number連2天登小巨蛋　實名制抽票時間一次看

記者吳睿慈／台北報導

日本神級樂團back number日前正式宣布展開首次亞洲巡迴《Grateful Yesterdays Tour 2026》，橫跨台北、首爾、香港三地。台北作為重要首站，將於8月22日、23日一連2天登上台北小巨蛋開唱。主辦單位13日公布售票規則，2天皆採實名制抽選購票方式，4月20日起開始登記。

▲神級樂團back number連2天登台北小巨蛋。（圖／翻攝自X）



back number成軍於2004年，由主唱兼吉他手清水依与吏、貝斯手小島和也、鼓手栗原壽三人組成，於2011年正式主流出道，樂團以細膩刻劃戀愛與人生的寫實歌詞，結合極具感染力的旋律，長年穩居日本樂壇一線地位。

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他們即將迎來成軍以來最大規模的巡演計畫，預計自5月起展開首次5大體育場巡演「Grateful Yesterdays Tour 2026」，於日本全國5地舉辦共9場演出，預計動員人數超過50萬人。本次台北演唱會《back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Taipei》，作為值得紀念的海外里程碑，將帶來他們最具代表性的經典曲目與進化後的現場演出。無論是初次認識的觀眾，或一路追隨的死忠歌迷，都將能在現場感受到back number真摯、溫柔卻直擊人心的獨特音樂魅力。

▲▼神級樂團back number採實名抽票制度。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）



《back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Taipei》將於8月22日、23日於台北小巨蛋連唱2天，門票將採實名抽選制，4月20日13點起到4月22日13點為止開放登記抽選，4月24日公開抽選結果。

後續將有數次的復活抽選，若結束後仍有票券，則統一於5月7日中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。售票與演出詳情請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME官方臉書以及IG專頁。