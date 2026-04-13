《小資女孩》名導認：很慚愧！實景太震撼「拍不出真實感動的 1%」

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《以身相許》自開播以來，以極具「質感」的影像語彙重新定義了醫療職人劇的高度。劇組9日重返拍攝實景地慈濟大學舉辦感恩特映會，導演徐輔軍與製作人徐國倫現身說法，分享這部跨越十年籌備、挑戰醫學專業與生命教育轉化的幕後秘辛。

▲大愛劇《以身相許》由徐輔軍執導。（圖／大愛提供）

這部戲的誕生，是一場跨越十年的長征，經歷了三批工作人員的接力訪談與摸索，才最終讓故事定案開拍。製作人徐國倫帶領劇組，在場景選擇上，展現了對視覺質感的極致堅持。最初團隊考量便利性打算在北部學校取景，但為了捕捉那份神聖的人文氣息，最終決定拒絕平庸場景，不計成本，回歸慈大實景拍攝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇中原型人物「曾國藩」教授透露，當時製作人採納了核心建議「你如果這（在其他地方）樣拍就完了，一點feel都沒有。因為所有學校的解剖教學設施不是在角落，就是在地下室。慈大賦予了這些身體生命，在大捨堂拍出來的動線格律，對這部劇給了很多的人文氣氛，在花蓮拍起來也比較唯美。」

▲大愛劇《以身相許》由徐輔軍（右）執導。（圖／大愛提供）

對於曾執導多部質感好劇的徐輔軍導演而言，慈大的醫學模擬中心不僅是場景，更是一個自帶情感張力的空間，他分享「在這個場景裡面，它自然在拍攝裡面就有很多人文的元素了。在真實的場景中，它完全給我們非常非常大的震撼，其實我們不用去揣摩太多，根據那個環境，它自然就會給你非常非常多的想法。」

▲大愛劇《以身相許》由徐輔軍執導。（圖／大愛提供）

面對高度專業的醫療領域，導演展現了創作者的謙遜與嚴謹。他坦言拍攝初期如入「另外一個世界」，完全仰賴曾教授與職人林姿伶等人的專業指導「這個題目對我們來說是非常非常困難的，主要是這幾位非常非常幫助我們，因為我們完全不懂。我拍完了很慚愧地覺得，裡面呈現不到百分之一。不管是他們的付出、人文或情感，真的不到百分之一，但我們非常感謝能在這個環境裡拍，在別的學校拍不出這種氛圍。」

大愛劇《以身相許》成功將生冷的解剖與模擬手術，轉化為具有都會時尚感與生命厚度的視覺藝術。透過導演與製作人對「真實」的近乎偏執的追求，觀眾看見的不只是醫療技術，更是大體老師與職人們共同譜寫的「生命大捨」之美。《以身相許》現正熱播中，週一至週五每晚八點，邀請您一起透過螢幕，在大愛頻道與大愛劇場YouTube頻道，感受這份跨越生死的質感對話。