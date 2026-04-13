蕭薔《浪姐7》唱跳王心凌神曲！　「票數太低」護小28歲隊員：我走

記者黃庠棻／台北報導

人氣陸綜《乘風2026》（又稱《浪姐7》）於日前正式開播，參賽的32位姐姐中，來自台灣的女藝人包括蕭薔、范瑋琪、曾沛慈、徐潔兒及江語晨，還有金馬影后李心潔也參戰。播出後，節目中的許多細節都受到網友關注，其中被稱為「最年長姐姐」的蕭薔霸氣舉動也引起熱議。

▲蕭薔參賽《浪姐7》。（圖／翻攝自微博）

蕭薔參加《浪姐7》自稱「上古神燈」，雖然已經57歲但仍舊保養得宜，除了凍齡的外貌、身材吸睛之外，她自信、率真登上舞台的魅力也讓她圈了不少粉絲，就連參賽的其他姐姐都「入坑」。在最新的節目中，她與安崎、陶昕然組成「安蕭鳥」組合，表演王心凌的《彩虹的微笑》。

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▲蕭薔力保團員。（圖／翻攝自微博）

儘管「安蕭鳥」演出讓人驚艷，但票數不如預期，蕭薔被問到「如果結果不如你意怎麼辦？」她霸氣喊「我走啊！誰敢讓我的隊員走？我走！我領導無方，應該是我來負責任才對。」態度受到網友大讚「太帥了吧」、「蕭薔姐姐超有魅力」。

▲蕭薔。（圖／記者李毓康攝）

此前，蕭薔在台灣出席記者會活動時，被問到參與《浪姐7》的相關話題，她豁達地說道「沒有什麼事是一定要做的，也沒有什麼事是抗拒去做的」，引用金剛經的一句「為一切所應為，其心恆處無為」，坦言自己「不管碰到什麼狀況，我的心還是很平靜」，且強調「既然要去參加，就要全力以赴」。