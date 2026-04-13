記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星南寶拉在《擁抱太陽的月亮》中飾演旼花公主打響知名度，她2025年嫁給圈外人，同年年底宣布懷孕喜訊，近來努力養胎的她，經常透過IG與粉絲分享日常，即將在6月卸貨，但體重卻只有57公斤，令網友驚呼「不科學」、「這數字是我平時的體重」。

▲南寶拉倒數1個多月卸貨，體重只有57公斤。（圖／翻攝自南寶拉IG）



1989年出生的南寶拉有著童顏長相，2025年底宣布懷孕後努力養胎，懷孕21周時曾曬出體重認證照，當時只有53.4公斤，現如今懷胎30週，體重來到57.6公斤，但她12日也驚訝表示「體重1個月都沒有變化，沒關係嗎？」對於自己的體重數字感到不安。

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照片中，南寶拉挺著大肚，但看得出來四肢還是非常纖細，據悉，165公分的她懷孕前長時間維持著45公斤，自懷孕後努力養胎，而她過去也分享「醫生叮嚀我要好好控制體重，並且一定要運動，所以我覺得自己比懷孕前還更加努力。」

▲南寶拉懷孕以來努力運動。（圖／翻攝自南寶拉IG）



南寶拉16歲出道，演紅多部韓劇，她與老公是同齡的教會好友，兩人因在同個教會當志工擦出愛火，當時身份仍是男友的另一半為了求婚，還在餐廳特地安排驚喜，讓她激動地哭了出來，公開婚訊後，獲得滿滿祝福。如今觀眾從小看到大的鄰家妹妹即將成爲媽媽，也讓粉絲感性表示「時間過好快」。