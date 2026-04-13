NCT楷燦爆熱戀網紅「機場遭粉絲包圍飆髒話」　網全看傻

▲楷燦爆疑似戀愛 。（圖／翻攝自Instagram／haechanahceah）

記者林汝珊／綜合報導

韓團NCT成員楷燦近日爆出疑似戀愛，有網友比對他與一名女網紅多次出現在相同地點，還有多樣情侶單品，引來不少粉絲不滿。楷燦今（13）日自美國返韓時，竟遭大批粉絲圍堵機場，甚至出現辱罵場面，相關畫面曝光後在網路上掀起爭議。

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▲楷燦疑似戀愛，與女網紅有多樣情侶單品。（圖／翻攝自IG）

NCT成員楷燦近期被傳與網紅熱戀，粉絲透過社群發現兩人疑似多次在相似地點打卡，穿戴同款服飾，就連網紅拍攝背景也被認為與楷燦住家牆面高度相似。此外，有人指出該名網紅曾現身3月22日的 NCT DREAM 演唱會，座位還被目擊安排在成員家屬附近，使戀情傳聞更加甚囂塵上。

而楷燦4月被發現前往美國拉斯維加斯，不過當時並無公開行程，加上疑似女方帳號也曬出赴美機票，被外界認為兩人同行。今凌晨楷燦返韓現身機場時，遭私生飯一路追逐並大聲辱罵「狗崽子（개새끼）」、「為什麼這樣」、「快點道歉」等，場面一度失控。

相關影片在微博瘋傳，甚至有人以「抓豬行動成功」形容此次圍堵，引發大批網友反彈，痛批行為已超越追星界線，「像在抓通緝犯」、「這根本是私生飯」、「散布航班資訊已嚴重侵犯藝人隱私」。