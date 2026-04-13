田曦薇遭傳深夜去酒吧玩　「司機粉絲爆衝突」網PO現場照打臉狗仔

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星田曦薇因演出《逐玉》人氣再度往上飆升，然而負面傳聞隨之而來。她13日被狗仔直指深夜搭車去酒吧玩，離開時司機與粉絲爆發推擠衝突，被狗仔喊話「不出面管管嗎？」同時也有人曬出照片比對駁斥，她當時前往的是新劇殺青宴。

▲田曦薇演出陸劇《逐玉》人氣再往上飆漲 。（圖／翻攝自微博）

狗仔「知名娛記蘇小五」曝光一段影片，並聲稱田曦薇去酒吧玩，引來眾多粉絲在酒吧外圍觀等候，之後藝人在工作人員護送下離開時，司機與粉絲發生推擠。影片中，田曦薇身穿羽絨外套，搭配黑色休閒長褲，並佩戴黑色口罩遮住大半張臉，僅露出雙眼，顯然不想引起注意。而司機疑似為了阻擋人群靠近車輛，與現場民眾發生了明顯的推擠與肢體接觸。

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▲狗仔曝光影片，聲稱田曦薇去酒吧玩，離開時司機與粉絲起衝突 。（圖／翻攝自微博）

面對狗仔發文質疑，知情網友湧入留言並引用現場照，強調當時是一場公開的劇組行程，並非私下酒吧行程。網友輪番留言「劇組殺青正常聚餐，怎麼就成了去酒吧玩了？你去酒吧穿成這樣啊」、「那天是《嫁金釵》劇組殺青，只是正常聚餐而已，其次這是私人行程，拒絕私生行為」、「這是劇組殺青聚餐，小田吃完飯就走了，不知道後續」、「劇組殺青聚餐別造謠了」。

▲粉絲湧入狗仔微博留言，澄清田曦薇當時是去劇組殺青宴。（圖／翻攝自微博）