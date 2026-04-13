林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》由小S（徐熙娣）與派翠克領軍，繼「康熙合體」引爆全網回憶殺後，近期再度祭出超重磅嘉賓！在《康熙來了》結束十年之際，不僅有「靈魂伴侶」蔡康永坐鎮，更邀請到小S演藝生涯中最強宿敵林志玲首度作客。這場睽違已久的「康、熙、玲」世紀大合體，讓現場氣氛瞬間回到當年《康熙來了》的經典巔峰，火花四射。

▲世紀大合體！「康、熙、玲」睽違10年神同框 。（圖／東森綜合台提供）

首度現身《小姐不熙娣》的林志玲，坦言此行全因「想見妳（小S）」，隨即更難掩激動、仙女落淚。她哽咽鼓勵正值復出之路的小S：「我覺得走到這步很不容易，這感覺是可能一輩子都會帶著的傷痛，但妳還是走到我們面前了。想哭想笑，我們都在。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林志玲真情告白落淚。（圖／東森綜合台提供）

面對溫情攻勢，小S不改嗆辣本色，幽默反擊：「妳為何不在化妝間哭，要在觀眾面前為我而哭？如果我等等問很過分的問題，大家會覺得我狠心！」林志玲則真摯告白，其實非常懷念被小S調侃的日子，更打趣直呼：「妳罵我吧！我就是想被妳罵！」



