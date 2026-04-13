《RM》池睿恩戀愛了！認愛大咖舞者Vata　男友曾跟Jennie來台工作

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星池睿恩透過綜藝《Running Man》、《SNL Korea》打開知名度，有個搞笑、傻萌的形象，受到觀眾喜愛。沒想到，她13日被韓媒爆出熱戀中，男友竟是大咖知名舞者Vata，更曾經幫Jennie編舞，兩人後來火速認愛，演藝圈內首對演員與舞者的CP，令許多人驚呼「這對沒想到」、「居然在交往」。

▲《RM》池睿恩認愛大咖舞者Vata。（圖／翻攝自池睿恩、Vata IG）



池睿恩與Vata同為1994年出生的同齡朋友，據韓媒報導，兩人是透過教會朋友介紹認識，友誼漸漸轉換成對彼此有好感的關係，進而交往。池睿恩近來陷入戀愛中的粉紅泡泡，過去也曾在IG釋出戀愛跡象。

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而韓媒13日曝光戀愛報導後，池睿恩先是透過公司認愛，「以工作上同事相處後，兩人對彼此有好感進而發展成戀人，請用溫暖的視線給予應援。」而她本人13日洽好在錄製《Running Man》800集特輯，成員聽到消息都紛紛送上祝福，節目相關人士低調表示，現場氣氛再請透過節目播出後確認。

▲Vata在1月隨著Jennie來台參加金唱片。（圖／翻攝自Disney+）



1994年Vata是舞團WeDemBoyz的隊長，他是知名的編舞家，曾與ZICO、Jennie等人合作過，年初才剛以Jennie舞團的身份，來到大巨蛋參加金唱片。