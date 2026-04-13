衝百萬流量不怕酸！　王俐人性感出鏡浴火重生

▲王俐人即將過50歲生日，半百的她期許自己不要在意他人眼光。（圖／翻攝自王俐人臉書）

圖文／鏡週刊

女星王俐人近來在社群上開團購，因廣告拍攝風格大膽，短影音竟飆出破百萬瀏覽，吹風機也賣出90支的好成績。王俐人向本刊表示，「人生已經要半百了，我不在意別人怎麼看。」更因為找到流量密碼，揮別去年「雞蛋奧客」的陰影。

當年王俐人演出《麻辣鮮師》而成名，近年工作銳減、去年還因打包火鍋店的雞蛋不成留負評，被稱為奧客，但王俐人已經不在意這些，她透過開團賣吹風機重新找回自信。

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▲去年王俐人因在火鍋店想打包雞蛋不成，被轟是奧客。（圖／翻攝自TVBS NEWS YouTube）

背500萬債 不怕被酸

王俐人說：「之前有接過牛肉麵的業配，但我沒有吃給大家看，所以效果不好，這次我想要呈現出最自然的狀態，直接使用吹風機給大家看，這就是我日常的樣子。」她的推銷影片多是洗澡後沒穿胸罩、穿著薄紗睡衣、小可愛，秀出激凸雪乳等大尺度畫面，雖然被網友酸「犧牲色相賣產品」，但王俐人則說：「我都快50歲了，就想記錄現在的自己。」

▲王俐人大尺度拍攝短影音，幫助吹風機團購衝出90支的好成績。（圖／翻攝自王俐人臉書）

據悉，王俐人首團就賣出80支、後續加開又賣出10支吹風機，以一支吹風機售價1,280元來說，約有11.5萬元的業績，即使分潤到她手上僅有幾萬元，但王俐人很開心，「很多粉絲說我都沒變，還有新的粉絲因為這樣重新認識我，不嫌棄阿姨，讓我很開心。」而且因為廣告風格獨特，吸引廠商上門，她又開了一團人蔘飲團購。

▲露奶賣吹風機大成功，王俐人繼而接下人蔘飲團購。（圖／翻攝自王俐人臉書）

回想前2年，幾乎是王俐人的人生低谷，去年王俐人被借名擔任日料店「若真間 割烹料亭」負責人，本以為只是掛名幫忙，沒想到實際經營的友人竟人間蒸發，留下500萬元爛帳，廠商、房東、裝潢款項接連上門，追債電話與法院存證信函堆滿桌，讓她欲哭無淚。

▲王俐人在元旦時寫下去年的心境，為這兩年跌宕的人生下了註解。（圖／翻攝自王俐人臉書）

為婚變消毒 坦言分居

王俐人和演員老公林琮軒也被傳婚變，雖然極力消毒、澄清他們好得很，但王俐人透露，今年過年後，夫妻倆就分居兩岸，「因為他在那邊有一些短影音的工作。」被問及是否有和老公聯絡，王俐人也坦承很少，「就各自忙自己的工作呀。」

▲王俐人（右）和老公林琮軒（左）傳出婚變，如今分居兩岸。（圖／翻攝自王俐人臉書）

本來王俐人藉由上綜藝節目賺收入，但這幾年通告銳減，「我想說雞蛋事件應該會有節目找我聊，結果也沒有。」看遍了世態炎涼，現在的王俐人決心靠自己，除了臉書外，她也學習使用Instagram，和年輕世代交流，獲得滿滿樂趣，「人生很短要好好珍惜、做開心的事，這件事我很晚才學到。」



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