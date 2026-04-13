TVBS爆裁員潮「方念華、謝向榮都在名單」！　公司出面發聲揭實情

記者孟育民／台北報導

TVBS近期驚傳大規模組織調整，兩波裁員名單累計已達百人，且裁減範圍不僅限於基層。57歲知名主播吳安琪昨（12日）證實已收到裁員通知，並感謝公司多年來的栽培，坦然面對市場變化。此外，外界亦傳出資深主播謝向榮及金鐘主播方念華也恐在裁員名單內，引發關注。對此，TVBS稍早也做出回應。

▲TVBS傳出裁員，稍早發聲。（圖／翻攝自Facebook／TVBS 看板人物）

TVBS表示，針對近期部分報導與市場傳言，關於方念華與謝向榮「人事異動」一事並不屬實，強調相關內容為誤傳，呼籲外界勿再轉述或擴散未經查證訊息。

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至於吳安琪後續規劃，TVBS指出，她已親自對外說明，公司也感謝她多年來的專業付出與投入，並表示基於尊重當事人，將不再就個別細節進一步說明。

針對整體調整，TVBS說明，因應產業結構轉型需求，今年進行階段性人力與職能優化。以去年底新聞部約400餘人規模為基礎，今年以來調整人數約20餘人，團隊已為轉型做好準備。

TVBS也強調，未來將持續加大數位與AI科技領域投入，優化資源配置，同時強化人才賦能與多職能發展，協助員工提升專業能力，拓展更具彈性與前瞻性的職涯空間。

此外，公司表示目前整體營運穩健，並無虧損，也無經營權異動規劃。並預告將於4月15日舉辦年度品牌發表會，對外說明下一階段發展方向，包括新項目與國際合作布局。

TVBS聲明完整如下：

針對近期部分報導與市場傳言，TVBS說明如下：關於方念華與謝向榮主播所謂「相關人事異動」報導內容，不屬實。公司在此，正式予以澄清，並無此事，並呼籲外界停止轉述或擴散未經查證之訊息，勿以訛傳訛。

另，關於吳安琪主播後續規劃之相關報導，安琪主播已親自對外說明。她多年來在崗位上的專業與投入，公司深表感謝，也珍惜這段共同努力的歷程。為尊重當事人，我們不再就個別細節進一步說明。

因應產業結構調整與轉型需求，TVBS今年進行階段性的人力與職能優化。以去年底新聞部整體人力規模約四百餘人為基礎，今年初以來的調整幅度約20餘人，團隊已做好轉型準備，會持續精進專業、迎接變局。

在發展方向上，公司正進行重心與資源配置的調整，加大數位與AI科技領域的投入，持續優化整體經營結構。更重要的是，現階段亦同步強化人才賦能與多職能發展，協助同仁在轉型過程中提升專業能力，拓展更具韌性與前瞻性的職涯發展空間。

公司整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃。

TVBS恰於本週4月15日舉辦年度品牌發表會，對外說明下一階段的重要發展計畫，包含新項目啟動與國際合作布局。面對產業變局，TVBS將以更積極的行動持續向前。