陸劇審太嚴？井柏然新劇「水下渡氣吻」遭刪…3親密戲剪掉惹網怒

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇男神井柏然主演新劇《鋼鐵森林》，搭檔女星蔡文靜，劇集改編自推理言情小說，原著以大尺度聞名，如今翻拍成刑偵劇。而男女主角戲裡是夫妻，原本有3場親密戲，昨日播出大結局，網友發現親密吻戲全刪光，氣到湧入官方微博留言「為什麼要這樣？」

▲井柏然新劇《鋼鐵森林》搭檔蔡文靜，兩人戲裡設定是先婚後愛的夫妻，開播前備受期待。（圖／翻攝自微博）

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井柏然在《鋼鐵森林》扮演犯罪心理學教授，蔡文靜扮演女警，兩人戲裡是夫妻，屬於先婚後愛的感情線，加上原著有眾多大尺度場面，播出前吸引網友好奇。劇版也上演兩人婚後生愛，然而陸續被網友發現，戲裡辦公室初吻、爆炸吻、以及水下吻等親密戲幾乎都遭刪，對比親吻戲早在片尾上字幕畫面曝光，實際上則沒有播出，甚至受到期待的水下和解吻也被刪。

▲《鋼鐵森林》片尾字幕畫面的吻戲，網友發現正片被刪減。（圖／翻攝自YouTube）

《鋼鐵森林》官方微博昨日曬出水下吻無浮水印劇照。網友湧入近千則留言「視頻（影片）呢？花絮呢？就這一張圖？你還刪戲份？」、「拍得那麽好看，結果正片一剪沒，實在想不通一個水下渡氣到底有什麽不能播的」、「為啥刪掉了」、「水下吻到底有什麽好剪掉的」、「想不通刪掉的理由」、「到底是在刪什麽啊？不能過審嗎？現在審核標準到底是什麽」、「我真的被氣哭了」。部分網友推測，因為主角是警察設定，導致愛情親密戲有所刪減。

▲《鋼鐵森林》官方微博曬出水下吻劇照。（圖／翻攝自微博）

▲網友留言批評。（圖／翻攝自微博）