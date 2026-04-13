孫芸芸母女回歸！47歲「最美阿嬤」曬超狂腹肌+大長腿　1句話洩心聲

▲孫芸芸對鏡自拍，曬出腹肌，還有躺在地上秀長腿的畫面。（翻攝aimeeyunyunsun IG）

圖文／鏡週刊

名媛孫芸芸26歲女兒廖思惟（Trinity）遭爆在澳洲未婚生子，孫芸芸全程陪產、力挺女兒。沈寂數週後，孫芸芸近日悄悄回歸社群，貼出多張生活照，更露出超狂腹肌，連廖思惟都給媽媽點讚，「最美阿嬤」稱號當之無愧。

47歲的孫芸芸10日在IG貼出8段影像，包括澳洲的黃金海岸、寶可夢卡牌等，其中一張她穿著黑色短版上衣、短褲，露出腹肌，對著鏡頭比YA。還有一張則是她躺在地毯上，穿灰色居家短褲，秀出大長腿、腹部，旁邊還放了一瓶白酒和酒杯，相當慵懶。

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孫芸芸「用氣場說話」曝心聲？ 廖思惟秀拉花手藝？

此外，孫芸芸還貼出一張灰白色字卡，上頭寫著：「energy speaks the loudest」（氣場勝過千言萬語），或許正訴說當下的心境。

貼文曝光後，一名友人留言：「自帶美肌的女人」，廖思惟現身，用自己的烹飪帳號「@inmomentsofstillness」回覆該則留言：「還有腹肌。」孫芸芸看了後笑說：「愛你們。」

▲孫芸芸被網友讚「自帶美肌」，廖思惟用烹飪帳號回覆：「還有腹肌。」讓孫芸芸看了哈哈笑。（翻攝aimeeyunyunsun IG）

除了孫芸芸，廖思惟也逐步回歸社群，10日她在烹飪IG帳號發布新影片，分享如何做咖啡拉花，可見她穿了綠色夾克、戴墨鏡，把牛奶打成奶泡後，慢慢加入咖啡裡拉花，做得很成功、有模有樣。

▲廖思惟示範怎麼拉花。（翻攝inmomentsofstillness IG）

▲廖思惟展示自己的拉花成果。（翻攝inmomentsofstillness IG）

廖思惟形容，這是：「進入勿擾模式」的拉花。好手藝也被不少網友讚：「超專業的咖啡師」「好讚」「好漂亮的拉花」。



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