BIGBANG今天登上科切拉！　唱滿1小時「時間曲目、直播平台一次看」

記者田暐瑋／綜合報導

王者歸來！南韓天團BIGBANG在出道20周年的第一個合體活動就是登上Coachella（科切拉）舞台，將於台灣時間13日下午1點半登場，唱好唱滿1小時，而目前確定演唱的3首曲也已公開，大批粉絲敲碗唱更多經典曲目，像是〈LIES〉、〈HARU HARU〉等，而官方也將在網上全程直播，ETtoday也替大家準備好了網上追星懶人包，準備好你的皇冠燈在螢幕前一起High吧！

▲BIGBANG今天將登上2026 Coachella 。（圖／翻攝IG）



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演出時程表（台灣時間為主）

登場日期：2026年4月13日

表演時段：下午13:30至14:30

演出地點：Outdoor Theatre戶外劇場舞台

演出曲目

確定演出：〈BANG BANG BANG〉、〈FANTASTIC BABY〉、〈WE LIKE 2 PARTY〉

粉絲許願曲目：〈LIES〉、〈HARU HARU〉、〈STILL LIFE〉、〈Tonight〉、〈Loser〉、〈La La La〉

如何收看直播？

直播平台：Coachella官方YouTube頻道

收看頻道： 「Outdoor Theatre」場地直播

▲BIGBANG出場時間表。（圖／翻攝自IG）



GD休息了數年，2024年底透過MAMA Awards正式回歸，在2025 MAMA Awards典禮上曾宣布BIGBANG在20周年將會重啟活動，：「明年就是BIGBANG出道20週年了，明年我會和朋友們一起來，不再一個人，像辦派對一樣地玩。」