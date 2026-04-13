W女星提告了！遭朱宇謀脫褲伸狼爪「內心倍受折磨」

▲朱宇謀在被爆向W女星伸狼爪。（圖／翻攝自朱宇謀臉書）

圖文／鏡週刊

朱宇謀遭前女友林倪安毀滅性爆料，指他是行動約砲渣男，且獵豔對象遍及演藝圈、網紅界，如今，本刊接獲消息，指曾遭他性侵未遂的Ｗ姓女星已於4月10日下午在台北市市議員協助下，前往婦幼大隊對朱宇謀提告性侵未遂。

朱宇謀近期對W女星，性侵未遂多達兩次，據了解，其中一次是他和一群人在女方家喝酒，沒想到隨著時間越晚，眾人陸續離開，僅剩朱宇謀在場，Ｗ女星因喝酒頭暈躺在沙發上，他突然走向女方，碰觸了對方之餘，還脫掉褲子，露出小雞雞，企圖做壞事，嚇得女方當場喝斥，要他離開。

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▲Ｗ姓女星已前往婦幼大隊對朱宇謀提告性侵未遂。（圖／讀者提供）

▲林倪安毀滅性爆料，指朱宇謀是行動約砲渣男。（圖／鏡週刊資料照）

發生上述事件後，之後又發生了另外一次類似的行徑，對於細節，W女星說：「因為已經報警了，具體內容因偵查不公開為原則，律師也要求我不要透露太多細節。」如今朱宇謀已遭提告，但W女星的內心則倍受折磨，不但每天都失眠，還需求診精神科，認為此陰影是她一輩子的痛，W女星父母得知女兒被侵犯，也鼓勵她挺身提告。

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