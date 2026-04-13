AV天后蒼井空自爆「初見面就上床」！節目公開真名…竟是日劇男神

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV天后蒼井空近日參加綜藝節目，自爆曾與一名知名男星在初次見面時就發生肉體關係，並公開了男方身分，讓現場氣氛瞬間沸騰。兩人甚至在節目連線視訊對話，一連串驚人之語在日網掀起熱烈討論。

▲蒼井空曾是AV天后。（圖／翻攝自X）

蒼井空於11日參加ABEMA特別節目《30小時極限突破祭》的其中一個單元，名叫「實名公開把我變成壞女人的男人」。她表示當時正處於是否從引退AV界的時期：「我在也一直在避免玩樂，但就是從『那個人』開始，讓我變成那樣了。」並點名那個人是男星山本裕典。

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▲蒼井空自爆曾與一位日劇男星發生肉體關係，節目中公開說出對方名字是山本裕典。（圖／翻攝自X）

接著蒼井空透露，很早以前就聽說山本裕典很想要見她一面，而自己舉行30歲生日派對曾發出邀請，但對方因有聚會沒趕上，但雙方仍用聯絡方式聯繫。之後她說自己回到家了，男方在凌晨5點左右來到她的住處，初次見面之下就發生肉體關係，而雙方也只有那一次的一夜情。節目播出後，她在社群平台發文：「已經是15年前的事情了。就是所謂的年少輕狂吧。」日網則震驚她敢在節目發出驚人之語，有人留言「能夠接受那樣的過去並持續支持的老公，我真的覺得是個心胸很寬廣、器量很大的人」，她也親回「他真的很棒」。

▲山本裕典與蒼井空視訊連線，得知對方說出一夜情秘密，瞬間表情驚呆。（圖／翻攝自X）

▲蒼井空發文：「已經是15年前的事情了。就是所謂的年少輕狂吧。」（圖／翻攝自X）

山本裕典原本是日劇男神，演出《花樣少年少女》、《麻辣教師GTO》、《櫻蘭高校男公關部》等日劇走紅，然而2014年被酒店的坐檯小姐拍下一夜情床照，形象重創遭到公司解約。他在停工兩年後又復出，現在在串流平台主持實境節目。他曾在受訪時坦承自己愛玩，和多名女性發生關係，人數超過1000人。