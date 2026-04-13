ACON音樂節突宣布7月登台！演出時間地點曝光　場地縮水跟AAA拆家

記者田暐瑋／綜合報導

南韓年度音樂盛典AAA（Asia Artist Awards）才剛宣布2026年將重回「高雄世運」舉辦，ACON音樂節也宣布將於7月25日在林口體育大學體育館登場，突如其來的消息讓追星族超意外，直呼：「太突然了吧！」

ACON拆家AAA 突襲宣布林口開唱



AAA製作人文萬植13日在Threads上無預警宣布ACON將於7月25日移師林口開唱，但只公布時間和地點，演出陣容未定，底下留言有人猜測是因為去年活動座位空缺，才選擇和AAA拆家，改到場地比較小的林口，且選在年中單獨舉辦。

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▲ACON音樂節突宣布7月登台。（圖／翻攝自Threads）



ACON去年票房慘 追星族瘋求大咖夯團助陣

此外，網路上也出現了許多關於演出陣容的討論，有人許願能看到ZB1和A2B，也有人敲碗求主辦方邀請ATEEZ、cortis等，表示希望能夠看到更多藝人參加。事實上，AAA去年可說是一票難求，現場5.5萬人坐滿，但ACON音樂節因為卡司不夠華麗，入坐率不到4成，樓頂座位區更是直接不賣了、呈現全空狀態。