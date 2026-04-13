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韓啦啦隊女神野生捕獲！車榮玹帶隊友現身西門…深夜掃貨台灣超商

娛樂報報／韓啦啦隊女神車榮玹再訪台　揪宋旼校共享下工小確幸

▲車榮玹（左）、宋旼校（右）在工作人員陪同，下工後直奔西門町。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

韓國啦啦隊女神車榮玹去年曾領軍職棒LG雙子啦啦隊來台，參與味全龍主題日活動，憑藉精湛舞技掀起熱烈迴響。日前，她再度來台，攜手培證英雄啦啦隊新人宋旼校出席一日店長活動；結束工作後，兩人沒有急著回飯店休息，而是簡單外出透透氣，享受初到台灣的放鬆時光。

娛樂報報／韓啦啦隊女神車榮玹再訪台　揪宋旼校共享下工小確幸

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▲一小時多後，由工作人員打頭陣走出大樓，車榮玹、宋旼校手上則拿著疑似粉絲禮物。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

日前車榮玹與宋旼校晚間近十點，一同現身台北市西門町某KTV，手上各自拿著手搖飲，輕鬆地步入大樓，身旁還有2名疑似經紀人的工作人員同行，四人一同步入大樓並搭乘電梯上樓。據了解，兩人當天才剛抵達台灣，活動結束後手上拎著大包小包，疑似裝滿粉絲贈送的禮物；車榮玹事後也在社群平台分享多張餅乾與零食照片，喜悅心情溢於言表。

原以為她們是準備在KTV裡高歌放鬆，不過約莫一個多小時後、晚間11點出頭，一行人便改搭手扶梯下樓離開；從動線推測，此行較可能是在二樓享用火鍋，慰勞辛苦一天的五臟廟。

娛樂報報／韓啦啦隊女神車榮玹再訪台　揪宋旼校共享下工小確幸

▲抵達飯店，工作人員協助辦理入住後離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

娛樂報報／韓啦啦隊女神車榮玹再訪台　揪宋旼校共享下工小確幸

▲兩位女神跑到附近的便利商店消費。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

隨後，兩人在男經紀人陪同下搭乘多元計程車前往下榻飯店。抵達後，由經紀人協助辦理入住手續並先行離開；而兩位啦啦隊女孩並未立刻回房，而是轉往一旁的便利商店採買補給品，之後才心滿意足地返回飯店休息，為這一天劃下圓滿的句點。

擁有啦啦隊13年資歷的車榮玹，自2022年起擔任LG雙子啦啦隊長，被粉絲暱稱「車車隊長」，她自去年積極拓展台灣市場，不僅受到廠商青睞，上月更現身味全龍2026賽季應援團名單記者會，並與隊友Rona、陳秀華分享雙方交流計畫，包括應援曲交換授權、主題日活動等內容。對於跨國應援合作，車榮玹表示，希望未來有更多活動，「就像K-POP一樣風靡全世界」，也讓外界對她在台發展增添不少想像空間。

娛樂報報／韓啦啦隊女神車榮玹再訪台　揪宋旼校共享下工小確幸

▲車榮玹在西門留下倩影。（圖／翻攝自車榮玹IG）

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