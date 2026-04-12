YTR小吳宣布「頻道改隔週雙更」　認沒了生活：忘記休息是什麼

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber見習網美小吳平時除了用心經營頻道，同時也不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（12）日突然在社群發文宣布，自己將調整頻道的更新頻率，改為隔週雙更，「長時間高強度的工作，讓我幾乎沒有屬於自己的生活空間，生活與工作慢慢地交織在一起，有時候甚至會忘記休息是什麼感覺。」

▲小吳。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



小吳在文中感性回憶，這八年來他幾乎都處於高壓的創作節奏中，「一支接著一支地拍攝、剪輯、上片、檢視」，隨後又得立刻投入下支影片的拍攝，這種幾乎沒有停下來的步調，讓他決定放慢腳步，將原本每週二固定上片的頻率，調整為「隔週雙更」，希望藉此換得喘息空間。

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雖然創作壓力大，但小吳強調，即便在這狀態下，他對創作的熱愛從未減少，並直言自己「真的很幸運，能夠做著這輩子最想做的工作，也一直都很開心。」他特別感謝粉絲一路以來的支持，不過他也坦言，長時間高強度地工作，讓他逐漸失去屬於自己的私人空間，甚至感嘆有時候會「忘記『休息』是什麼感覺」，所以才決定要更改上片頻率。

▲小吳宣布頻道調整上片頻率。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

最後，小吳表示，雖然接下來他會減少YouTube的更新頻率，但同時他會把更多心力放在IG的經營上，用不同的方式，繼續陪在大家身邊，「這對我來說，是一個新的挑戰，但我會盡全力，把它做好。謝謝你們一直都在。」