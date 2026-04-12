水樹奈奈睽違7年來台開唱！　通心粉鉛筆中文告白台粉嗨翻

記者吳睿慈／台北報導

日本樂壇兩大重量級藝人週末在台開唱，從聲優天后到人氣搖滾樂團輪番登場，掀起台北音樂熱潮！水樹奈奈於11、12日在台北國際會議中心舉辦《NANA MIZUKI LIVE VISION 2025–2026＋》，兩場共吸引約6千名粉絲到場支持；而「通心粉鉛筆」也在Zepp New Taipei舉行首次台北專場「MACAROCK GIG in TAIPEI」，不同風格的演出接力登場，讓歌迷大呼過癮。

▲水樹奈奈睽違7年半來台開唱。（圖／Amuse、Hannah Eto (SHERPA+)）



水樹奈奈睽違7年半重返台北舞台，以中文熱情打招呼「大家好，我是水樹奈奈，我回來了！」更坦言「真的很想大家」，情感滿溢。演唱會以〈UNLIMITED BEAT〉強勢開場，近3小時、共25首歌曲火力全開，串聯出道25年來多首經典動畫歌曲，包括〈ETERNAL BLAZE〉、〈BRIGHT STREAM〉與〈Exterminate〉等，讓現場氣氛一路高漲。她也感性提到台北是自己首次在海外開唱的城市，對她而言意義非凡。

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▲水樹奈奈與粉絲互動頻頻。（圖／Amuse、Hannah Eto (SHERPA+)）

此外，演唱會特別設計票選橋段，首場由歌迷選出〈深愛〉奪下第一名。水樹奈奈在演唱前動情分享，這首歌承載著對已逝父親的思念，而當天正好是父親生日，讓她直言「能在這一天唱這首歌真的很特別」，真摯告白讓全場觀眾為之動容。最終在全場合唱與熱烈應援中，為台北站畫下完美句點，並與歌迷約定「一定會再回來」。

▲▼通心粉鉛筆首次來台 。（圖／Daisuke Sakai提供）



另一邊，通心粉鉛筆首次來台便展現滿滿誠意，主唱Hattori一出場就用中文大喊「大家好」、「我愛你」，還自我介紹「我們是通心粉鉛筆」，瞬間點燃全場氣氛。他坦言演出前其實相當緊張，但看到滿場歌迷熱情應援後，直呼「非常幸福」，更邀請大家「一起唱吧！」現場幾乎首首掀起大合唱，甚至讓他感動表示「快哭了」。

演出過程中，團員們也展現親民魅力，不僅現場學中文、與粉絲互動，還帶來巡演人氣橋段「搖滾星之力」，引導全場配合燈光齊聲吶喊，氣氛嗨到最高點。演唱會尾聲，Hattori感性表示音樂跨越國界，讓彼此在此刻相遇，並約定未來再次見面。最後演唱會在安可加碼的演出中，全員齊聲喊出「我愛你」，為這場首次台北演出寫下熱血又溫暖的句點。