Andy無預警「宣布大企劃」！　認步調放慢：準備好就會回來

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Andy和家寧在分手後因帳本問題多次隔空交戰，平時會透過社群記錄生活的他，今（12）日發文宣布重大企劃，貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲Andy。（圖／翻攝自Threads／andy1994x）

Andy表示自己近期決定調整生活節奏，坦言最近特別想把步調放慢，給自己更充裕的休息時間。隨著生活重心的轉換，他也向粉絲們打預防針，預告頻道的「影片更新速度會慢些」，希望能產出更好的內容品質。不過Andy也請大家不用擔心，他感性地向粉絲承諾：「我準備好就會回來的。」

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▲Andy曝重大企劃。（圖／翻攝自Threads／andy1994x）

雖然更新頻率暫時降低，但Andy隨即在文末拋出一項喜訊。他分享自己正在籌備一個神祕的「大企劃」，接著更在留言區揭開謎底。原來他打算參與今年台灣的盛事，這也是他這輩子首度參加「白沙屯媽祖進香」活動。談到這次決定加入隨香行列的原因，Andy透露自己這次其實是為了要「祈求一件事」，並開心地向粉絲喊話：「期待遇到你們。」