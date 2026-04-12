蔡允潔指路人「問尪是不是很正」　1句話驚呆她：請問我應該？

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔於2022年與圈外男友結婚，婚後育有一子一女，平時會透過社群記錄生活的她，今（12）日在臉書發文分享一段與老公的私下對話，貼文曝光後，立刻掀起網友留言討論。

▲蔡允潔。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔分享她和老公在路上走路時，意外發現一名外型亮眼的正妹，當下她主動指給老公看，熱情直呼：「你看！！是不是很正？？」原本只是單純的夫妻閒聊，沒想到竟然引發了老公一連串超誠實的回答，讓蔡允潔當場聽得目瞪口呆。

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面對老婆的詢問，蔡允潔的老公先是回她：「當初我看到你的那個時候也覺得很正啊～」怎料隨即話鋒一轉，竟開始剖析男性心理，「這大概就是男人會出軌的理由吧！」他進一步解釋，因為對於異性，剛開始接觸時「看都很漂亮也很新鮮。」

▲蔡允潔分享與老公的對話內容。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

聽到老公這番「出軌論」，蔡允潔立刻追問：「所以我現在變很醜嗎？」面對老婆的直球對決，蔡允潔的老公直言，現在「年紀有了，小孩也有了」，認為外貌隨時間改變是必然的，並安慰蔡允潔這一切都是「自然反應，不用太在意。」為此，蔡允潔忍不住在文末直呼：「請問我應該？」