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小S堅強復工！粉絲暖喊「能活著就很棒了」她當場淚灑街頭

記者孟育民／台北報導

徐熙娣去年2月痛失姊姊徐熙媛，一度陷入低潮，停工長達1年後，近日終於回歸主持節目小姐不熙娣。小S初回歸從外景開始，節目特別在信義區街頭替她舉辦粉絲見面會，活動現場氣氛溫馨，不少粉絲親自送上鼓勵，其中一名女性粉絲的一番話更讓小S當場淚崩。

▲▼小S被粉絲鼓勵感動落淚 。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

▲小S被粉絲鼓勵到感動落淚 。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

小S回歸許多粉絲都獻上祝福，其中一位姐姐特別送上溫暖鼓勵，當場表示：「有機會跟妳對到眼就想比個讚，想告訴妳，我們能活在世界上就很棒了，人在這世界就是有個是個使命，妳就是要帶歡樂給大家，妳一定要加油。」小S聽完立刻感動拭淚，並擁抱該名粉絲；即便小S不斷擔憂是否要復出，不少粉絲都向她喊話，不需要在意外界眼光，希望她一切都好。

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▲▼小S被粉絲鼓勵感動落淚 。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

▲▼小S回歸有笑有淚 。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

▲▼小S被粉絲鼓勵感動落淚 。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

事實上，小S先前就透露回歸狀態，坦言重新站上主持崗位心情很放鬆，與搭檔派翠克默契依舊，「這次回來身體很放鬆，一切都很舒服。」她回憶過去錄影時常因緊張而胸悶、冒汗，甚至感到恐慌，如今狀態已有明顯轉變。

不過她也坦言，錄影初期情緒仍有起伏，過程中數度潰堤。她向觀眾真誠喊話：「也許你們會不喜歡看到我在螢幕上崩潰大哭，或是在悲傷中還能搞笑，但不管什麼情況，那都是我當下最真實的感受。」強調自己沒有刻意營造情緒，「沒有要演可憐或很嗨，這就是我最真實的樣子。」

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小S小姐不熙娣大s徐熙媛派翠克

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