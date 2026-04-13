被嚴藝文磨到信心破碎！張孝全曝「出道25年難關」吐心聲：不知所措

記者黃庠棻／台北報導

嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後推出全新力作愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出。12日該片在金馬奇幻影展試映，主演張孝全、蘇慧倫也接受了媒體訪問。

▲《欠妳的那場婚禮》舉辦世界首映媒體見面會。（圖／記者周宸亘攝）

張孝全、蘇慧倫12日出席《欠妳的那場婚禮》世界首映媒體見面會，張孝全在片中飾演中年版的「周可傑」，過去是意氣風發的樂團主唱，但到了中年卻成為一個長不大的孩子，他曾自嘲這個角色「可能有稍微社會化一點點，變油一點，講話跟身材都是。」

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▲《欠妳的那場婚禮》舉辦世界首映媒體見面會。（圖／記者周宸亘攝）

而導演嚴藝文首度以男性視角執導，她坦言現場氣氛跟過去執導《影后》時非常不一樣，笑說「很全新的一種感受，過程像是洗了三溫暖」，她進一步解釋跟男演員拍戲「一開始很難溝通，男生在意的點跟女生不一樣，女生在現場會趕快解決問題，男生就會比較耍賴」。

▲嚴藝文執導《欠妳的那場婚禮》。（圖／記者周宸亘攝）

所幸，嚴藝文後來跟《欠妳的那場婚禮》男性演員做了溝通，笑說「我們討論過後，他們會『全給』」，她舉例自己只要詢問張孝全某一場戲是否可以脫褲子，對方就會馬上脫掉；女主角蘇慧倫則大讚嚴藝文「嚴藝文有魔法，跟演員溝通有自己方式，她本身能量很足，片場會突然大吼大叫，但會有一種提振精神的感覺」。

▲蘇慧倫主演《欠妳的那場婚禮》。（圖／記者周宸亘攝）

而張孝全則表示，跟嚴藝文合作前期非常不習慣，原來他需要在同一場戲嘗試10幾個take，直呼「有被擊碎信心」，當時因為跟導演還不熟、溝通比較不直接，回家都有種信心被打擊的感覺，這樣的狀況持續了約莫一個禮拜。

▲張孝全分享與嚴藝文合作的心得。（圖／記者周宸亘攝）

幸好，嚴藝文主動破冰，傳訊息給張孝全「孝全我把你當自己人一樣溝通好嗎？有問題我們就直接講」，雙方經過磨合之後，溝通越來越順利，他也強調在此之前「某一個take演了17次，且不只一個take」讓他相當不知所措，因此他很感謝嚴藝文的直來直往，笑說「不然我也不知所措」。