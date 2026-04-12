詹雅雯又緊急住院動刀！　術後2週「緊急飛日找他」近況曝光

▲楊烈移師日本千葉開唱。（圖／印太戰略智庫提供）



記者翁子涵／台北報導

金鐘歌王楊烈「自由之土」世界巡迴演唱會今（12日）移師第四站日本千葉縣浦安市文化會館，73歲的楊烈以渾厚嗓音征服東瀛，更力邀日本國寶級藝人、經典名曲《北國之春》（翻唱曲《榕樹下》）原唱千昌夫擔任特別嘉賓。兩位台日歌壇重量級人物同台，吸引逾千位旅日台僑與專程從台灣飛抵的歌迷齊聚，場面熱烈且溫馨。

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▲▼詹雅雯現身力挺楊烈。（圖／印太戰略智庫提供）



現年79歲的千昌夫精神奕奕，在後台受訪時感性表示，過去在台灣留下了極佳印象，今日受邀擔任嘉賓感到無比興奮，他不僅以流利的台語「多蝦」與中文「謝謝」向全場致意，更展現幽默性格，妙語如珠逗得歌迷笑聲不斷。有趣的是，兩位歌王私下皆是資深「寵物迷」，楊烈曾為飼養土佐犬與多種名犬移居新北，千昌夫家中則是鳥類與貴賓狗成群，雙方聊起「毛孩經」共鳴十足。

▲楊烈邀請千昌夫擔任嘉賓。（圖／印太戰略智庫提供）



兩人默契十足地帶來「美食組曲」，千昌夫獻唱經典的《味噌汁の詩》與《北國之春》；楊烈則以台味十足的《燒肉粽》回敬，並在台上化身美食大使，向日本觀眾大力推薦滷肉飯、芒果冰、臭豆腐及蚵仔煎，成功將演藝殿堂轉化為台日文化交流的最佳現場。

這場演出也見證了演藝圈的深厚情誼。金曲歌后詹雅雯雖兩周前剛完成脊椎大手術，仍堅持抱病飛抵日本。她感性表示：「我認識烈哥30年了，他是非常有藝德、親和且謙卑的前輩，是後輩學習的榜樣。」此外，與楊烈私交甚篤的台日混血歌姬一青窈及其姊一青妙亦到場觀賞，為好友助威，接下來楊烈將回台灣於5月10日台南文化中心、5月27日高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院。

