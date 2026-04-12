泰民登科切拉音響出意外！直播遭消音8秒　專業化解危機

記者吳睿慈／綜合報導

國際音樂節Coachella（科切拉）於近日揭開序幕，泰民成為首位韓國男solo歌手登上該舞台，他12日登上「Mojave舞台」，染著白金髮色帥氣登台，外表帥回巔峰，就連演出也看得出來下足功夫，不論是唱功、舞蹈動作都非常精彩，卻在唱到〈Idea〉時出現意外，直播遭消音8秒，但他未受影響，以穩定的台風征服觀眾。

▲▼泰民首次登上科切拉。（圖／翻攝自Mojave - Live from Coachella 2026 YouTube）



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泰民首次征戰科切拉，帶來6首新歌，以及經典夯歌〈WANT〉、〈MOVE〉、〈Heaven〉等，然而在唱到〈Idea〉時，他熱情喊麥「Let’s go！」準備將現場氣氛推向高點時，直播聲音卻整個被拉掉，長達8秒處於靜音狀態。

▲泰民帶來精彩演出。（圖／翻攝自Mojave - Live from Coachella 2026 YouTube）



泰民拿出出道18年的老練經驗，絲毫未被影響，在唱到〈Guilty〉時，撩起上衣露出雪白腹肌，更是令全場嗨到尖叫聲四溢，他帶來長達50分鐘的演出，展現驚人實力與體力，表演片段掀起熱烈討論。

▲泰民在唱到〈Idea〉時，直播整個被靜音長達8秒。（圖／翻攝自Mojave - Live from Coachella 2026 YouTube）



結束12日演出後，泰民預計於18日再次登上科切拉舞台，韓團部分還有KATSEYE、BIGBANG等多組人參與演出。