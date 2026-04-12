小賈斯汀科切拉壓軸…開YT播〈Baby〉　「合體19年前自己」台下叫瘋

記者黃庠棻／台北報導

美國音樂盛事2026科切拉音樂節在加州沙漠登場，繼10日的壓軸嘉賓流行小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）之後，11日則由流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）登場。值得一提的是，這是小賈斯汀從2007年爆紅以來，19年來首度以壓軸身份站上科切拉舞台。

▲小賈斯汀。（圖／達志影像／美聯社）

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小賈斯汀在科切拉以壓軸身份登場，他並沒有穿著華麗的表演服裝，而是選擇穿著輕鬆的紅色帽T搭配墨鏡現身，以新專輯以《SWAG》中的〈ALL I CAN TAKE〉開場，總共演出將近90分鐘，前半段多以新專輯的歌曲演出。

▲小賈斯汀登上2026科切拉音樂節。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

沒想到，小賈斯汀表演到中段時，鏡頭突然切到舞台上的筆電，他說道「是時候帶大家回到過去的旅程了」，並在YouTube頻道上輸入〈Baby〉，這首讓他紅翻全球的歌曲，瞬間讓所有觀眾熱血沸騰，他一邊播放歌曲的MV，一邊跟著過去自己的嗓音合唱。

▲小賈斯汀登上2026科切拉音樂節。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

不僅如此，小賈斯汀也在播放〈Baby〉MV的同時，轉頭看著大銀幕的自己，這個畫面引起大批網友瘋傳，紛紛感動直呼「我的青春回來了」、「好感動」、「這個橋段真的雞皮疙瘩」。此外，小賈斯汀也邀請到The Kid LAROI、Dijon、Tems等人一起上台合唱，總共唱了37首歌曲。

▲小賈斯汀登上2026科切拉音樂節。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）