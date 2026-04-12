KISS OF LIFE挑戰影片爆爭議！「掐脖、頂跨」　百萬觀看評價兩極

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團KISS OF LIFE近日以新歌〈Who is she〉回歸，憑藉穩定唱跳實力獲得不少好評，不過最新上傳的挑戰影片卻意外引發爭議，在韓網掀起熱烈討論。

官方11日公開「#Who_is_she_Challenge」影片，只見成員BELLE、NATTY、JULIE、HANEUL與舞者一同進行舞蹈挑戰，其中包含「掐脖」與「頂跨」等較具挑逗性的動作，畫面曝光後迅速累積高達數百萬觀看數，但評價卻呈現兩極。

▲KISS OF LIFE新挑戰影片惹議。（圖／翻攝自Instagram／kissoflife_s2）

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舞蹈動作掀爭議 網批「太露骨」

該影片被轉發至韓國論壇theqoo後，留言區幾乎一面倒負評，不少網友直言「這是什麼」、「這真的是編舞嗎」、「太奇怪了」、「有點衝擊」，甚至有人認為動作過於露骨，「看起來很不舒服」、「太低俗」。

也有觀眾指出，這段舞蹈在舞台上只是短暫出現，但被做成挑戰後反覆呈現，反而讓人感到不適，「原本一閃而過還好，但一直重複就只剩刻意的感覺」。

▲韓網反應不好。（圖／翻攝自theqoo）



質疑炒話題 粉絲憂風格走偏

部分網友更質疑此次內容帶有「炒作行銷」意味，認為是刻意製造話題，「感覺就是為了引發討論」、「確實有達到病毒式傳播效果，但觀感不好」。

同時也有粉絲表達擔憂，認為團體近期風格逐漸轉向過度強調性感元素，「原本健康又有力量的形象比較吸引人」、「最近越來越走向過度刺激的方向」，對未來路線感到憂心。

儘管爭議不斷，該影片仍在短時間內累積高流量，顯示話題熱度不減，也讓KISS OF LIFE此次回歸在音樂之外，再添一波關注焦點。